Fant, ki z 219 cm višine zmore voditi žogo v slogu branilca, polaga žogo tako z levo kot z desno, blokira, meče trojke, zabija. Spomnimo se Vladimirja Tkačenka, ruskega centra iz osemdesetih, ki je z 221 cm predstavljal malodane pošast. A Tkačenko je bil tog, negibljiv in nemalokrat nebogljen. Tudi ko se je pojavil Dražen Petrović, ki je z 197 cm igral branilca, se je to zdel preskok do tedaj veljavnih standardov, da žogo prenašajo igralci, v povprečju visoki med 180 in 190 cm. Ko pa se je z 207 cm pojavil Toni Kukoč, je bila to nova atrakcija oziroma približek 209 cm visokemu Magic Johnsonu. A Francoz ima še 10 cm več in res zanimivo bo videti, kako se bo znašel v NBA. Oziroma bolje rečeno, kako se bo znašla NBA, čeravno tudi v minuli sezoni francoske lige njegovi Metropolitansi niso bili prvaki, ampak so zasedli drugo mesto, obenem se pa zdi škoda, da mladega Francoza ne bomo najprej videli igrati v evropski ligi.

Tja do septembra, ko se namerava zgoditi svetovno prvenstvo v košarki, razen standardnih prireditev, kot so kolesarska dirka po Franciji ali teniški turnir v Wimbledonu, ne bo prvokategorniškega športa, kar je za stavniške odvisnike še toliko večja težava kot za običajne ljubitelje športa, sploh nogometnim stavničarjem pa v uteho ostanejo lige, kot je norveška. A nemara je prav, da »razkvotimo« naše glavice, čeravno abstiniranje niti ne bo tako dolgo, kot bi bilo nekoč. Abstinenca bo v bistvu zgolj navidezna, saj je predvsem nogomet postal totalen, vse- in ves čas prisoten. Slovenska prva liga se bo vnovič začela že konec julija, torej čez vsega mesec dni. V jugoslovanskih časih se je začelo vsaj mesec dni kasneje oziroma sredi avgusta, podobno, kot se bo letos začela tudi angleška premier liga, nekaj za njo nemška, konec avgusta pa tudi italijanska liga, kjer se najbolj držijo starih urnikov. Obenem pa se že te dni kot povsem spodobna uteha ponuja evropsko nogometno prvenstvo za mlajše od 21 let, začele pa so se dogajati tudi pripravljalne oziroma prijateljske tekme, za katere pa itak velja pravilo, da na njih pade največ golov. V bistvu bodo to zelo kratke počitnice.