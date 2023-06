Potem ko od konca sezone in osvojitve 20. naslova državnega prvaka nista minila niti dva tedna, so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji hitro zavihali rokave in zaplavali v novo. Pravzaprav so jih zavihali že od trenutka, ko je mesto glavnega trenerja zapustil Jurica Golemac. Takrat je vodenje prvega moštva prevzel Miro Alilović, a je bilo jasno, da le do konca sezone. Hitro je na površje priplavalo tudi ime stratega, ki bo Ljubljančane popeljal v novo obdobje. Simone Piangiani je imel kar nekaj časa, da si je ogledal moštvo, se odločil, koga želi obdržati in že navezal stike s potencialnimi okrepitvami. Tako ni čudno, da so pri Olimpiji od konca sezone oznanili že tri okrepitve.

Hollatza zamenjal Šiško

Od ekipe v minuli sezoni v prihodnji v Ljubljani zagotovo ne bodo igrali Matic Rebec, Yogi Ferrell, Marko Jeremić, Amar Alibegović, Josh Adams in Lovro Gnjidić, ob tem pa je bolj kot ne jasno, da bo zaradi poškodbe celotno tekmovalno leto manjkal tudi kapetan Edo Murić. Kot prvega so pri zmajih oznanili nemškega mladeniča Justusa Hollatza, ki prihaja iz španskega moštva Rio Breoganu in je podpisal za tri leta. 22-letni organizator igre je bil v najmočnejšem državnem prvenstvu v Evropi v ožjem izboru za naziv najboljšega mladega igralca sezone. Zanimivo je, da ga bo pri Riu Breoganu zamenjal slovenski organizator igre Žan Mark Šiško, ki je bil po besedah novega športnega direktorja kluba Vlada Ilievskega v mislih Ljubljančanov, a jim je 25-letni nekdanji košarkar Bayerna v pogovoru dal jasno vedeti, da se ne vidi v zmajevem gnezdu. Hollatz se je pred tem v evropskem pokalu preizkusil v dresu Hamburga, odigral pa tudi vse kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo z nemško reprezentanco. »Primarno je Hollatz organizator igre, a mu njegova višina omogoča, da lahko igra tudi na preostalih dveh zunanjih igralnih položajih, tako da je vsestranski igralec. Verjamemo, da lahko v dresu Cedevite Olimpije svojo igro dvigne na višjo raven,« je o Hollatzu povedal športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilievski.

Če je Hollatz zanimiva okrepitev, je marsikdo debelo pogledal, ko so Ljubljančani prav tako za prihodnje tri sezone oznanili prihod Aleksandra Šaškova iz ljubljanske Ilirije. Potem ko je prve košarkarske korake naredil pri Heliosu in ima zaradi tega status domačega igralca, ga je pot pred vrnitvijo v Slovenijo vodila v italijanski Pesaro ter ruska CSKA in Nižni Novgorod. Resda 23-letni Rus v višino meri 210 centimetrov, a ostaja veliko vprašanje, aline bo kakovostni preskok zanj prevelik. Pri Iliriji je v lanski sezoni povprečno beležil po 14,1 točke ter 7,2 skoka na tekmo, pri Olimpiji pa ocenjujejo, da zaradi številnih poškodb do zdaj ni uspel pokazati vsega, kar zna. »Šaškov je imel v preteklosti veliko poškodb. Upamo, da so te težave za njim. Poznam ga že od malih nog, ko sem bil v Milanu, in upam, da je Cedevita Olimpija pravo mesto zanj, da doseže svoj potencial,« razmišlja trener Ljubljančanov Simone Pianigiani.

Morda najbolj zanimiva od dozdajšnjih okrepitev je Amadou Sow, ki v višino meri 206 centimetrov. Ob robustni postavi je izjemno skočen, ob tem pa ima tudi dober met. Prihaja iz Malija, po študiju na univerzi v Kaliforniji pa se je lani prvič preizkusil v Evropi, ko je nosil dres francoskega Bloisa in povprečno dosegal po 13,8 točke ter 5,2 skoka. »Gre za zelo dobrega skakalca, ki je sposoben dosegati točke, ima pa visoke ambicije. Sow bo eden od stebrov naše ekipe v prihajajoči sezoni, in upam, da nam bo pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev,« je nekaj besed o 24-letniku, ki je podpisal dvoletno pogodbo, povedal Ilievski.

Domači izkušeni igralci kot suho zlato

Ob vsem leporečenju, ki ga lahko beremo ob podpisih novih igralcev, pa je jasno, da mora moštvo Cedevite Olimpije bazirati na domačih igralcih. Kot je predsednik kluba Emil Tedeschi ob predstavitvi novega trenerja in športnega direktorja pravilno ugotovil, košarka brez gledalcev nima smisla. Ljubljansko publiko pa zanimata in jo prepričata zgolj dve stvari – rezultati in domači igralci. Mlade domače igralce bodo predstavljali Rok Radović, Luka Ščuka in Gregor Glas, ki pa v karierah veliko še niso postorili in se lahko za njih dres Olimpije izkaže tudi za »pretežkega«. Ravno zaradi tega so domači izkušeni igralci vredni kot suho zlato. Ljubljančani jih v moštvu imajo, ob omenjenem Muriću še Alena Omića in Zorana Dragića, in če se je trener Simone Pianigiani v karieri kaj naučil, bi se moral, da se je v tujem okolju najbolj smotrno nasloniti na izkušene domače košarkarje. V nasprotnem primeru lahko že pred začetkom sezone pride do negodovanja navijačev, posledično pa neprijetnega vzdušja na tekmah. Ljubljansko občinstvo namreč nikakor ni naivno, če je potrebno, pa je lahko ob neljubih potezah tudi sila neizprosno.