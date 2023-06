Kako krut je lahko šport, je pokazalo evropsko ekipno prvenstvo v atletiki, v katerem je Slovenija za pičle pol točke zaostala za tretjim mestom, ki bi ji prinesel preboj v evropsko superligo. Slovenski atleti so v drugi skupini na stadionu Šlask pri Katovicah zbrali 372 točk, tretjeuvrščena Litva 372,5, kar znaša 0,13 odstotka več. Slovenija je bila dva dneva na pragu izpolnitve cilja, potem ko je ves čas zaostajala le za precej močnejšima reprezentancama Madžarske in Ukrajine in imela sorazmerno varno prednost pred tekmeci. Toda zadnji dan se se začele domine podirati.

Težave Šuštaršiča in Botolina

Zaradi poškodbe je v ciljni ravnini sprinta na 200 m najprej odstopil Matevž Šuštaršič, ki je bil na poti k odlični uvrstitvi, ker ni pritekel do cilja, je Slovenija prejela ničlo. Nesrečnega slovenskega sprinterja so z nosili odnesli do reševalnega avta in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu povedali, da si je strgal zadnjo stegensko mišico, zato je že končal sezono. Če bi denimo nesrečni Šuštaršič zasedel zadnje, 16. mesto, bi Sloveniji priboril eno točko, kar bi zadostovalo za preboj v superligo.

Nesreča je imela zadnji dan za slovensko reprezentanco mlade tudi v moškem teku na 5000 m. Vid Botolin je omagal v zaključku teka na 5000 m, ta dogodek pa je prinesel veliko športno potezo Hrvata Dina Bošnjaka. Botolina je dolgo skoraj nesel, ko ga je podpiral v cilj in bil zato zadnji, a so Slovenca pozneje diskvalificirali in ni končal na 15. mestu. Na to odločitev se je slovenska ekipa pritožila, a jo je vodstvo tekmovanja zavrnilo. Botolin je po tekmi prejel infuzijo.

Competitors, but in the end we're humans! Beautiful display of sportsmanship between Dino Bošnjak 🇭🇷 and Vid Botolin 🇸🇮 at the European Team Championships.pic.twitter.com/fw209sEVyk — Oluwadare (@Track_Gazette) June 22, 2023

Sledijo novi izzivi

Litva se je vse bolj bližala Sloveniji ter jo pred zadnjimi disciplinami tudi prehitela. Pred zadnjo preizkušnjo prvenstva, mešano štafeto 4x400 m, je imela Litva tri točke in pol prednosti. Slovenija je v postavi Lovro Mesec Košir, Agata Zupin, Rok Ferlan in Anita Horvat tekla izvrstno in z najboljšim rezultatom na svetu (3:14,72) skoraj za šest sekund izboljšala slovenski rekord ter z izjemnim finišem Anite Horvat ugnala konkurenco. Toda Litovska štafeta je zasedla četrto mesto ter ubranila pol točke prednosti. Zaradi pristopa in izjemne borbenosti si slovenska reprezentanca zasluži pohvale, a sreča tokrat ni bila na njeni strani. »Vsi izračuni pred prvenstvom so kazali, da bomo na Poljskem osvojili tretje mesto. Imeli smo odlično priložnost, a so poškodbe med nastopi terjale svoj davek. Borili smo se po najboljših močeh,« je slovenske nastope ocenil prvi mož slovenske stroke Albert Šoba.

V slovenski reprezentanci so poleg mešane štafete zmage dosegli najboljši slovenski atleti. Kristjan Čeh je v metu diska celo postavil rekord evropskih iger (69,96 m), najboljši pa sta bili tudi Tina Šutej v skoku ob palici in Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke. Vsi omenjeni atleti bodo ob Aniti Horvat tudi največji slovenski upi na evropskih igrah. »Ne vem, težko rečem, mogoče moja daljava tudi ne bo zadostovala za zlato na evropskih igrah. Olimpijski prvak Daniel Stahl iz Švedske bo v naslednjih dnevih tu nastopal in je res v izjemni formi,« je svojega največjega tekmeca izpostavil najboljši slovenski športnik minulega leta Kristjan Čeh, ki je ta mesec v metu diska izboljšal državni rekord ter z daljavo 71,86 m dosegel četrti najboljši izid vseh časov.