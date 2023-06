Združene države so v četrtek indijskemu premierju Narendri Modiju izkazale dvojno čast. Najprej je imel med obiskom Washingtona priložnost govoriti pred skupnim zasedanjem obeh domov kongresa, zvečer pa sta mu predsednik Joe Biden in njegova soproga Jill priredila državniško večerjo, kar je eden najvišjih protokolarnih dogodkov. Modi je šele tretji, ki ga je doletela ta čast pod Bidnom, po francoskem predsedniku Macronu in južnokorejskem voditelju Yoonu. Dogodek se je celo zapisal v bolj trivialno zgodovino: sploh prvič so v Beli hiši na takšni večerji stregli samo jedi iz rastlin, torej brez mesa, mlečnih izdelkov ali jajc. Modi je strog vegetarijanec.

Regionalna protiutež Kitajski

Vse časti imajo svoj namen in tokratni ameriški je znan: Indijo čim bolj pritegniti v svojo orbito in z njo uresničevati strateško partnerstvo, ki ga je v tem tisočletju izpostavljal že predsednik George Bush mlajši, ko je prižgal zeleno luč izvozu ameriške civilne jedrske tehnologije v Indijo. Razlogov, zakaj Washington snubi New Delhi tudi zdaj, je veliko, poglavitni pa so teža, velikost in vpliv Indije v regiji, kjer je najmočnejša Kitajska, ki je tudi tradicionalna indijska rivalka, ZDA pa želijo, da postane njena pomembna protiutež. Indija in ZDA sicer že sodelujejo v štiristranski varnostni skupini Quad skupaj z Avstralijo in Japonsko. Potem je tu še indijska nevtralnost do vojne v Ukrajini, saj New Delhi doslej ni kritiziral Putina, vojne okoliščine pa je izkoristil za skokovit uvoz cenejših energentov iz Rusije. V Washingtonu bi si seveda želeli drugačno politiko.

Med obiskom so podpisali vrsto sporazumov: o vojaškem sodelovanju, na področju novih in strateških tehnologij, ZDA so obljubile lažji dostop usposobljenih Indijcev do delovnih dovoljenj, sodelovali bodo na področju vesolja in drugje. Kot poroča indijski tisk, je mogoče, da se Indiji odprejo vrata celo za uvoz tehnologije reaktivnih motorjev, kar je sektor, ki ga ZDA sicer skrbno čuvajo zase.

Leta 2005 mu niso pustili v ZDA

Ob vseh sporazumih in izrazih naklonjenosti pa so bili ob obisku glasni tudi kritiki, tako Modija kot Bidnove administracije, ki da je zaradi pragmatizma oziroma realpolitike ter želje po zavezništvu njenemu premierju globoko pogledala skozi prste pri vprašanju človekovih pravic. Modi je na oblasti od leta 2014, pred tem je vodil indijsko zvezno država Gudžarat. V tem obdobju, leta 2005, so mu ZDA zavrnile izdajo diplomatskega vizuma z navedbo, da je »odgovoren ali je neposredno izvajal resne kršitve verskih svoboščin«. Tudi med vodenjem zvezne vlade se je Modi pomikal v vse bolj populistične in nacionalistične vode, vse to pa se odraža tudi v nasilju nad muslimani, ki v večinsko hindujski Indiji predstavljajo 15 odstotkov prebivalstva. Indija je sicer letos po podatkih OZN prehitela Kitajsko kot najštevilnejša država na svetu z 1,425 milijarde ljudi.