Številni strokovnjaki, pa tudi širša javnost se že od nastopa Golobove vlade sprašujejo, ali bo stranka »Svoboda« zbrala moč in pogum za odpravo dosmrtnega zapora, ki jo je leta 2008 uvedla stranka SDS na predlog ministra za pravosodje Lovra Šturma, ki je poslance državnega zbora prepričal, »da gre za posodobljen in moderno naravnan kazenski zakonik«. Leta 2007 je Ljubo Bavcon ob 10. oktobru, svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni, zapisal (Dnevnik, 13. 10.), da »skoraj vsi argumenti proti smrtni kazni veljajo tudi za kazen dosmrtnega zapora, saj je ta kazen kruta, nečloveška, poniževalna in nedoločena. (...) Če je izvršitev smrtne kazni trenuten odvzem življenja, je izvrševanje kazni dosmrtnega zapora 'umiranje na obroke' (Igor Torkar).« Leta 2009 je Alenka Šelih opozorila (Dnevnik – Objektiv, 14. 8.), »da je še posebej protislovno, da smo imeli v prejšnjem totalitarnem sistemu poleg smrtne kazni, ki je petdeset let nismo uporabili, najvišjo zaporno kazen 20 let zapora, danes v demokratičnem sistemu, ki naj bi bil manj kaznovalen, pa smo leta 1998 dobili 30 let zapora, zdaj pa še dosmrtno kazen.«

Leta 2010 je bil Dragan Petrovec (Mladina, 16. 1.) prepričan, da bi morala biti odprava dosmrtnega zapora ena prvih nalog nove oblasti. Minister za pravosodje Aleš Zalar je obljubil, da bo to ena izmed prednostnih tem na republiškem svetu za kaznovalno pravo. Leta 2015 je novinar Sven Berdon zapisal (Dnevnik, 1. 6.), da v vladi očitno ni poguma za odpravo dosmrtnega zapora. Ko so leta 2008 v državnem zboru za dosmrtni zapor glasovali vsi poslanci (skupaj 47) SDS, NSi, SLS, SNS, Vasja Klavora iz DeSUS in poslanec italijanske narodnostne manjšine Battelli, so v takratni opoziciji SD, LDS in Zares ocenili, da je ta kazen celo manj humana od smrtne kazni. Čeprav so omenjene stranke igrale glavno vlogo v naslednji vladi Boruta Pahorja, se do konca mandata niso lotile spreminjanja sporne kazni.

Pod pravosodnim ministrom Alešem Zalarjem do razprave o spremembi zakonodaje nikoli ni prišlo. Takšna ureditev je nato preživela še dve vladi, od katerih bi vsaj liberalno usmerjeno vlado Alenke Bratušek tako restriktivna kazen morala motiti. A v vladi tega vprašanja sploh niso opazili. Kot kaže, se tudi v zdajšnji vladi z dosmrtno ječo ne nameravajo ukvarjati. Minister za pravosodje Goran Klemenčič je izjavil: »Premislek o ustreznosti dosmrtne zaporne kazni poteka. Končne odločitve še ni.« Dragan Petrovec je na vprašanje novinarja, zakaj liberalna politika vse do leta 2015 ni zbrala poguma za ukinitev dosmrtnega zapora, odgovoril, da se mu zdi, »da so vsi liberalci v resnici le 'domnevni', saj se intimno povsem strinjajo z dosmrtnim zaporom«. Leta 2017 je novinar Peter Lovšin zapisal (Dnevnik, 8. 3.), da v koaliciji ni volje za širšo razpravo, ki bi razčlenila, kaj dosmrtni zapor družbi prinaša in kaj ji jemlje. Tako od leta 2008 do leta 2023 postopka za odpravo dosmrtnega zapora, kljub obljubam in pričakovanjem, ni niti poskušala izpeljati nobena »liberalna« vlada. Ker je bila ta kazen sprejeta brez strokovnih priprav, z »levo roko«, bi jo lahko po enakem postopku sedanja »vsaj navidezno liberalna« Golobova vlada tudi odpravila.

Za odpravo dosmrtnega zapora bi zadostoval samo en člen

Ne glede na prej izražena negativna mnenja o dosmrtnem zaporu in pričakovanja posameznih strokovnjakov in novinarjev glede novih koalicijskih vlad se lahko pretekli »liberalni« predsedniki vlad in ministri – (ne)opravičeno – izgovarjajo, da ne koalicijski sporazum Cerarjeve vlade (SMC, DeSUS, SD) za mandatno obdobje 2014–2018 ne koalicijski sporazum Šarčeve vlade (LMŠ, SD, SMC, SAB, DeSUS) za mandatno obdobje 2018–2022 ni vseboval zaveze o odpravi dosmrtnega zapora, prav tako te zaveze ne vsebuje program za delo Golobove vlade (Gibanje Svoboda, SD, Levica) za mandatno obdobje 2022–2026.

Vse navedeno dokazuje, da so se vse dosedanje, po SDS liberalne vlade strinjale z dosmrtnim zaporom, saj v zadnjih 15 letih od njegove uveljavitve še nobena stranka ni vložila niti poslanskega vprašanja o družbeni (ne)koristnosti, (ne)demokratičnosti in (ne)človečnosti dosmrtnega zapora. Zato je mogoče sklepati, da so vlade in poslanci državnega zbora zadnjih 15 let priznavali, da je bila in je še vedno v Sloveniji najbolj družbeno napredna, najbolj humana, najbolj sodobna in najbolj demokratična stranka SDS, ki je izglasovala in Sloveniji trajno zapustila dosmrtni zapor. Tako prepričanje potrjuje tudi dejstvo, da se v preteklih in danes vladajočih liberalnih strankah ni našla poslanka (med poslanci bo takega junaka še težje najti), ki bi bila sposobna in predvsem tako pogumna, da bi predlagala odpravo dosmrtnega zapora za kazniva dejanja zoper življenje in telo. Tako ta uzakonjena kazen že 15 let nenehno vabi tožilce, naj jo predlagajo, in sodnike, naj jo izrečejo.

Ne gre pozabiti, da v Sloveniji še vedno poteka »tekmovanje«, kateri sodnik bo prvi izrekel pravnomočno kazen dosmrtnega zapora in se s tem (v slabem pomenu) zapisal v zgodovino slovenskega kazenskega pravosodja. (Spomnimo se, da je okrožno sodišče v Murski Soboti leta 2001 obsodilo Milico Makoter na 30-letno zaporno kazen, ki jo je vrhovno sodišče Slovenije razveljavilo, nakar jo je okrožno sodišče v Mariboru leta 2004 ponovno obsodilo na enako kazen. Višje sodišče v Mariboru je leta 2004 Milico Makoter oprostilo obtožbe, oprostitev je potrdilo tudi vrhovno sodišče Slovenije. Milici Makoter je država izplačala 260.000 evrov odškodnine za neopravičen pripor. Tožilec je predlagal 30-letni zapor tudi za Milka Noviča, ki je bil kasneje oproščen obtožbe. Janez Schuller ​ je bil na treh različnih sodiščih obsojen na 30 let zapora, 5. 1. 2016 pa je bil na vrhovnem sodišču Slovenije oproščen obtožbe. Primeri dokazujejo, s kakšno lahkoto (brez dokazov) tožilci predlagajo in sodniki izrekajo (brez dokazov) kazen 30 let zapora.)

Za odpravo dosmrtnega zapora bi v zakonu zadostoval samo en člen: »V drugem odstavku 44.e člena kazenskega zakonika (KZ-1-NPB11) se črtajo besede: ter pod pogoji iz 1. točke drugega odstavka 53. člena tega zakonika za dve ali več kaznivih dejanj po petem odstavku 108. člena.«

Po zapisu Antona Mavra (Smrtna kazen. Seminarska naloga. Pedagoška akademija, Ljubljana, november 1990) je bila zadnja izrečena smrtna kazen v Sloveniji izvršena z ustrelitvijo obsojenca 30. oktobra 1959 v gramozni jami v Slivnici pri Mariboru. Po letu 1959 je bila smrtna kazen izrečena še 5-krat, in sicer so bili na to kazen obsojeni: D. F. (24. 2. 1963, uboj enega človeka); R. D. (25. 9. 1963, uboj enega človeka); S. K. (12. 3. 1966, uboj uslužbenca črpalke in poskus uboja dveh uslužbencev); M. S. (17. 5. 1982, umor matere, očeta in treh sosedov); T. M. (25. 11. 1980, umor petih žensk). Vse izrečene smrtne kazni so višja sodišča spremenila v kazen 20 let zapora. Verjetno bi bil na šesto smrtno kazen obsojen tudi X. X., ki je 5. 1. 1966 naklepno umoril pet oseb, vendar mu zaradi mladosti sodišče ni moglo izreči smrtne kazni, temveč mu je izreklo enotno kazen 15 let zapora. Po 11 letih je bil X. X. pogojno odpuščen s prestajanja kazni.

Slovenske izkušnje z dolgimi zapornimi kaznimi

Ko so se leta 1998 začele razprave o uvedbi 30-letne zaporne kazni, so 20-letno zaporno kazen prestajali 4 obsojenci, 15 let pa je prestajalo 7 obsojencev. Po mnenju novinarke Mojce Furlan (Dnevnik, 7. 12. 2021) je šlo ob uvedbi 30-letne zaporne kazni »pri sojenju najprej stežka, do leta 2021 pa je bilo pravnomočno izrečenih že 17 takih kazni, saj smo se te kazni navadili in nas več ne čudi«.

Metod Trobec (rojen leta 1948) je bil 25. novembra 1980 za 5 naklepnih umorov obsojen na smrtno kazen. Višje sodišče je potrdilo izrečeno kazen, vrhovno sodišče pa je sodbo razveljavilo. V novem sojenju je sodišče v Kranju 24. septembra 1982 ponovno izreklo smrtno kazen, vendar je višje sodišče v Ljubljani leta 1983 smrtno kazen spremenilo v 20 let zapora. Med prestajanjem kazni v zaporu na Dobu so sodišča za poskuse umora zapornikov Trobcu izrekla dodatnih 15 let zapora (skupaj 35 let). Trobec bi vse izrečene kazni prestal leta 2014, vendar se je v starosti 58 let v zaporu na Dobu 30. maja 2006 obesil. Trobec je v zaporih nepretrgoma preživel 27 let in je zadnji obsojenec, ki mu je bila izrečena (nepravnomočna) smrtna kazen.

Silvo Plut (rojen leta 1968) je bil v Sloveniji zaradi umora ženske 16. februarja 1990 obsojen na 15 let zapora. Ko je bil po 13 letih pogojno odpuščen, je najprej v Srbiji 18. novembra 2004 umoril žensko, nato pa še v Sloveniji 24. februarja 2006 ugrabil zakonca, posilil in ubil ženo, moža pa poskušal ubiti. Sodišče ga je 2. oktobra 2006 obsodilo na 30 let zapora. Sodišče v Srbiji ga je 26. aprila 2007 zaradi umora obsodilo na 40 let zapora. Plut se je »rešil« 70-letne zaporne kazni, ko je v zaporu v Ljubljani 28. aprila 2007 storil samomor.

D. Š. je bil leta 1987 zaradi bančnih ropov in vlomov obsojen na 15 let zapora. Zaradi psihičnih težav je bil 1. aprila 2000 pogojno odpuščen, kmalu po odpustu pa si je vzel življenje.

Samo Tadin, obsojen julija 2015 na 30 let zapora, je junija 2021 v celjskem zaporu storil samomor.

Marjan (rojen leta 1950) je bil star 9 let, ko je bil zaradi vzgojne nesposobnosti staršev alkoholikov oddan v vzgojni zavod. Ko je bil v starosti 11 let prvič obravnavan v psihiatrični ambulanti, so testi pokazali mejno umsko defektnost, okvare možganskega tkiva, organsko cerebralno prizadetost, temporalno epilepsijo in težjo nevrotično motenost. Leta 1964 mu je sodišče izreklo vzgojni ukrep nadzorstva skrbstvenega organa. Leta 1966 je bil oddan v Vzgojno poboljševalni dom v Radečah, leta 1968 pa mu je sodišče izreklo kazen dveh let mladoletniškega zapora. Po polnoletnosti je bil Marjan z 22 sodbami obsojen na skupno 23 let in 6 mesecev zapora, po združitvi sodb je skupna izrečena kazen znašala 16 let in 10 mesecev. Marjan je bil po 21 letih skupne kriminalne kariere sedemkratni povratnik. Od leta 1966 do smrti se je izven zapora preživljal s tatvinami. Od leta 1961 do leta 1988 je 12-krat poskušal storiti samomor, dokler ni v zaporu na Dobu 17. maja 1988, star 37 let in šest mesecev, končal svojega življenja z zadušitvijo s plinom. Zaradi številnih psiholoških in psihiatričnih diagnoz se je Marjanovo življenje v vzgojnih zavodih in zaporih odvijalo neodvisno od prevzgojnih prizadevanj vzgojiteljev, socialnih delavcev, psihologov in psihiatrov. Zato pri njem tudi z dolgoletnimi strokovnimi (državnimi) prevzgojnimi prizadevanji ni bilo mogoče preprečiti njegovega kriminalnega povratništva in rešiti njegovih duševnih stisk. Zaporne kazni, ki so jih Marjanu izrekali sodniki, mu niso pomagale do življenjske sreče, temveč so ga vedno globlje potiskale v brezizhoden življenjski položaj, dokler ni vseh težav rešil sam, ko je odprl ventil plinske jeklenke in odšel iz tega, zanj zelo krutega sveta. Če je bil Marjan dolga leta »živ dokaz«, je kasneje postal tudi »mrtev dokaz«, da zaporna kazen človeku dosti več vzame, kot mu da koristnega za življenje po prestani kazni. Zapori ne s kratkimi, ne z dolgimi in ne z dosmrtnimi kaznimi ne morejo rešiti družbe pred kriminaliteto. Zato je tudi preteklo in današnje upanje poslancev državnega zbora, državnih tožilcev in kazenskih sodnikov v Sloveniji, da bi to zmogla 30-letna ali dosmrtna zaporna kazen, neuresničljivo.

Ob Marjanovi smrti se zastavlja vprašanje, koliko je bila njegova življenjska »usoda« določena že ob njegovem rojstvu in koliko so mu jo kasneje izoblikovali in dokončno utrdili vzgojni in kazenski zavodi, v katerih je do smrti preživel 28 od skupno 37 let svojega življenja. Vprašanje je, ali bi se Marjanovo življenje lahko izteklo tudi drugače (danes bi bil star 73 let). Zakaj množica strokovnih delavcev v zaporih in psihiatričnih bolnišnicah ni znala ali ni mogla Marjana pripraviti na normalno življenje v družbi izven zavodov? Marjanova smrt družbo opozarja, da vsak dan prihajajo v zapore živi in sorazmerno duševno zdravi ljudje, iz zaporov pa mnogi odhajajo duševno okvarjeni ali jih odpeljejo mrtve. To spoznanje naj bo resno opozorilo oblikovalcem kazenske zakonodaje in poslancem, ki so najprej izglasovali 30-letno, pozneje pa še dosmrtno zaporno kazen z lahkotnim pritiskom na glasovalno tipko.

Podoba 37-letnega mrtvega Marjana s peno na ustih pod plastično vrečo v zaporu na Dobu je le zadnje dejanje njegovega dolgoletnega duševnega propadanja in umiranja. Marjan nikoli ni živel resničnega otroškega, mladostniškega ali zrelega moškega življenja. Ko je bil star 36 let, je 10. novembra 1986 zapisal: »Večji del svojega življenja sem preživel v vzgojnih in prevzgojnih ter kazenskih zavodih. Po vsaki prestani kazni mi je sledila zagrenjenost. Vedno znova sem hotel začeti z novim življenjem. Ni mi uspelo. Vdal sem se svoji usodi, da bom večino svojega življenja preživel v zaporih.« (Marjanov življenjepis je povzet po diplomski nalogi »Življenje, kriminalna kariera in smrt večkratnega povratnika Marjana M.«, ki jo je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani napisal Anton Maver pod mentorstvom izr. prof. dr. Franca Brinca. Penološki bilten. Ljubljana, letnik 12, leto 1994, številka 3 in 4, stran 1–122).

Po podatkih Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je v zaporih od leta 1995 do leta 2015 s samomorom svoje življenje končalo 54 zapornikov, od leta 2000 do leta 2020 pa 35 zapornikov. Za njimi so v zaporih ostale prazne postelje in družba je tudi dosegla svoj najvišji namen kaznovanja: da nikoli več ne bodo izvrševali kaznivih dejanj (tudi brez dosmrtne zaporne kazni).

Na dan 1. januarja 2021 je v zaporih prestajalo kazen več kot pet let zapora 268 obsojencev: 5 do 10 let 131, več kot 10 do 15 let 57, več kot 15 do 20 let 42, več kot 20 do 30 let 22 in 30 let 16 obsojencev. Do 6. decembra 2021 je bilo na 30-letno zaporno kazen obsojenih 17 storilcev kaznivih dejanj.

Kazen dosmrtnega zapora je bila prvič izrečena 6. 12. 2021 na okrožnem sodišču na Ptuju obtožencu za trikratni umor. Ob tem dogodku je novinarka Mojca Furlan - Rus zapisala (Dnevnik, 7. 12. 2021), »da so s tem vrata do dosmrtne kazni odprta. Vsakič znova, ko bo predlagana, jo bo lažje izreči. Od včeraj dosmrtna kazen ni več le grožnja, ampak dejstvo. Letvica kazni se je dvignila višje.« Višje sodišče v Mariboru je razveljavilo sodbo, s katero je bil dosojen dosmrtni zapor, nakar je okrožno sodišče na Ptuju 8. avgusta 2022, kljub ponovnemu predlogu tožilstva za izrek dosmrtnega zapora, obtožencu izreklo 30 let zapora.

Bližnja prihodnost bo pokazala, v katero smer se bo obrnilo slovensko kazensko pravosodje. Kot vse kaže, današnja politika še ni sposobna odpraviti dosmrtnega zapora. Ko bo enkrat ta kazen pravnomočno izrečena, pa jo bo še težje odpraviti iz zakonodaje. Slovenija lahko samo še naprej čaka na ukinitev dosmrtnega zapora in vrnitev med države, ki nikoli v zgodovini niso imele in nimajo kazni dosmrtnega zapora.

Še vedno ostaja vprašanje, ali bi lahko še danes živeli med nami Marjan, Trobec, Plut, D. Š., Tadin in vsi, ki so se sami s samomorom rešili nadaljnjega prestajanja dolgih zapornih kazni in kasnejšega življenja v slovenski družbi.

Dr. FRANC BRINC, penolog in kriminolog

*** Doslej se 15 let te kazni ni dotaknila nobena vlada in vedno bolj očitno je, da bo ta kazen »preživela« tudi sedanjo vlado, ki jo sestavljajo stranke Svoboda, Socialni demokrati (SD) in Levica.