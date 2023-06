Endrick, Brazilija 20 milijonov

Šestnajstletni član Palmeirasa iz Sao Paula (21. julij 2006) velja za najbolj talentiranega mladoletnika na svetu. Za brazilskega prvoligaša je v času, ko to pišemo, odigral 27 tekem in dosegel sedem golov. A prihodnost 173 centimetrov visokega napadalca se zdi še bistveno bolj svetla in zvezdniška. Konec lanskega leta je namreč podpisal za madridski Real, za katerega bo uradno nastopal od julija 2024, ko bo star 18 let. Realu je mladega nogometaša uspelo dobiti, kljub temu da je bila konkurenca za njegov nakup izredno velika, zanj so se potegovali tudi Chelsea, Barcelona in PSG. Na koncu je menda odločal fant sam, saj si je najbolj želel igrati v belem dresu Reala, verjetno pa je nekaj točk pri odločitvi prispevala tudi finančna struktura prestopa. Po ne povsem potrjenih zapisih in govoricah naj bi Real Palmeirasu nakazal 20 milijonov evrov, še dodatnih 35 milijonov pa je odprtih glede na uspehe kluba in mladega nogometaša, ki bo samo s plačo prvo leto zaslužil dva milijona evrov. Potem pa vsako leto nekaj več.