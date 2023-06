Fenomen Lego: Kocka, ki je premagala celo Ferrarija

Bližalo se je še eno rojstnodnevno slavje v krogu širšega družinstva, zato se je veljalo pozanimati, kaj otroku podariti. »Legice,« so bili jedrnati starši – tako za drugi kot tretji in četrti rojstni dan. Podobno se godi, ko slavijo sosedje, prijatelji, sošolci … Vse, kar sledi pričakovanemu odgovoru, je zgolj nekaj podvprašanj, povezanih z leti in interesi slavljenca.