#intervju John McTiernan, ameriški režiser: Sovražim reciklirane filme, zato jih praviloma vedno zavračam

John McTiernan je ameriški režiser, ki je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja z uspešnicami, kot so Predator, Umri pokončno, Lov na Rdeči oktober, Umri pokončno brez oklevanja in Trinajsti bojevnik, na novo postavil pravila akcijskega filma. Če se njegov prvenec, atmosferična grozljivka Nomadi s Pierceom Brosnanom v glavni vlogi, še vidno poklanja vplivom evropskega avtorskega filma, pa ga Predator že leto dni pozneje s svojim unikatnim spojem akcije, znanstvene fantastike in grozljivke izstreli v hollywoodski studijski sistem, ki iz filma hitro iztrži franšizo, v kateri ne manjka dobičkonosnih nadaljevanj, prequelov, stripov in videoiger. A sam se k zgodbi nikoli več ne vrne. Zavrača filmska nadaljevanja in prezira hollywoodsko neskončno reciklažo že obstoječih filmskih materialov, zaradi česar tudi k akcijskemu žanru že od nekdaj pristopa avtorsko. Vsak njegov film je poglavje in izziv zase; je odkrivanje nečesa novega.