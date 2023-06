O celovitih slikah

Parada ponosa (kot nasprotje sramu, s katerim se spopadajo drugačni od večine) še vedno vznemirja zaradi letošnjega porasta nasilja, saj so se zažigale mavrične zastave, zmerjalo in napadalo se je udeležence, jih obmetavalo z jajci. Na družbenih omrežjih se pojavljajo kolaži ekscentričnih fotografij. Na eni je predsednica države Nataša Pirc Musar v družbi udeleženca parade in na drugi nasmejana deklica v roza oblekici z mavrično zastavico v rokah, ki zvedavo ogleduje sadomazohistično opravo na razgaljenih kosmatih telesih dveh klečečih moških z nagobčniki na obrazu. V komentarjih so se zvrstila jedka zgražanja in ogorčene obsodbe (tudi predsednice). Izvor fotografije z deklico sem preverila na Googlovem iskalniku. Pojavila se je na nekem poljskem blogu 30. avgusta 2022 in v številnih objavah na twitterju. Ni nastala pretekli teden, ni od tukaj in tisti, ki jo je uporabil za upodobitev vzdušja na ljubljanski Paradi ponosa minulo soboto, je zavestno prikrojil resnico, manipuliral in zavajal, hujskal in podžigal nestrpnost.