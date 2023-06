Val, na katerem še vedno plujemo

Verjamem, da na koncu sveta obstaja majhen radio, v katerem živijo majhni ljudje, katerih glavna naloga je, da nam lajšajo trenutke samote. Potem se predam valovom ljubezni in si predstavljam to zapleteno vesolje, povezano s pesmimi in frekvencami, ta neviden svet, ki nam vsako jutro znova pomaga, da se prebudimo, se umijemo in vstopimo v svet, ki večinoma ne misli na nas. Edini, ki res misli na nas, je radio. (F. Rodriguez, Subverzivna razmišljanja o ljubezni in smrti. Feljton. 1956., Caracas)