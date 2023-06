Šolski kadrovski (anti)strategiji ob rob: Kdo bo tebe, Janezek, računati učil …

Ob zori letošnjega novoletnega jutra sem morala na urgenco. Absces na mandlju me je spravljal v norost. (Tako zelo, da sem o tem pozneje napisala kolumno.) Opoldne istega dne sem bila doma. Odrešena, potolažena, oskrbljena. Zaupaj strokovnjakom, mi je moja oseminosemdesetletna mama pred tem napisala v telefonsko sporočilo. Bila sem v najboljših rokah. V rokah mladih zdravnikov, ki so dežurali na tisti nori dan: ljubeznive zdravnice v ambulanti kamniške nujne medicinske pomoči, ki je takoj postavila pravilno diagnozo, in nato specialista na otorinolaringološki urgenci, ki je nagravžno reč pogledal, zarezal vanjo, mi pomagal na noge. Medicinski bratje in sestre so me bodrili, farmacevti v lekarnah so sočutno izročali antibiotike in protibolečinske tablete. Ko in če zaupaš strokovnjakom, telo in duh opravita svoje. Nekaj humorja ob vseh neprijetnostih je le dodaten obliž na vse zareze.