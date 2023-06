#intervju Bojan Zalar: Naša psihiatrična klinika ni klinika, kot jih poznamo iz filmov

Prof. dr. Bojan Zalar je generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani (UPKL) zadnjih petnajst let, pred tem je bil vrsto let pomočnik svojega predhodnika prof. dr. Slavka Ziherla. Po izobrazbi je klinični psiholog. S štipendijo British Councila se je specializiral v Londonu, med drugim na Oxfordu, in je danes znanstveni svetnik; našim študentom predava na obeh medicinskih fakultetah. Objavil je prek sto sedemdeset publikacij in prek šestdeset mednarodnih publikacij.