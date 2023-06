Pedre je treba nalomit

Ne gre nam. Res nam ne gre. Dvoje volitve so se slabo končale pa še ustavno sodišče nas je pustilo na cedilu. Da o tem, kako slabo se je odrezala naša ženska košarkarska reprezentanca, sploh ne govorim. Ampak za ta neuspeh lahko vsaj krivimo tujce. No, za gužve na cesti tudi, ampak to človeku nič ne pomaga, ko se enkrat ustavi v šestkilometrski koloni. Še partizani so se leta 1945 prej prebili do Trsta, kot se človek danes prebije z Brezovice v Postojno. In kdo nas bo odrešil? Nihče. Lahko še tisoč tistih traktorjev za sto tisoč evrov pošlješ v Ljubljano, pa za pet Trgov republike upokojencev zbereš, pa tri platforme ustanoviš, ampak ne bo nič bolje. Ker ne more biti bolje. Da bi bilo bolje, bi bilo očitno treba zamenjat ljudstvo. Ker vlado smo že večkrat zamenjali, pa ni prav nič pomagalo.