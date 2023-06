O drevesih in ljudeh

Nova družbeno-politična in ekonomska paradigma na Balkanu je porodila zanimiv pojav, ki se bo, prepričan sem, šele začel preučevati – prav patološko sovraštvo do urbanih dreves, ki ga je težko pojasniti. Od Skopja in Beograda do Splita in Zagreba komunalna podjetja udarniško sekajo stare drevorede in parke, po mestih ropotajo motorne žage, po ulicah padajo stoletni velikani, valijo se tovornjaki s težkimi hlodi, cel Balkan je videti kot brazilska Amazonija.