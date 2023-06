Športna loterija: Težnje po prevzemu kure, ki nosi zlata jajca

Zgodovina športne loterije kaže, da se okrog njene morebitne prodaje kažejo vsi problemi slovenskega športa ter širšega okolja in družbe. Številne javne polemike izvirajo iz dejstva, da ima šport po izvolitvi predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Bobinca vse močnejšo opozicijo, za katero imata največ zaslug velika poraženca volitev OKS in donedavna medsebojna sovražnika Janez Sodržnik in Tomaž Barada, ki sta v prvo opozicijsko vrsto postavila Branka Zormana in Edvarda Kolarja, velikega podpornika Barade za predsednika OKS. Športna opozicija pritiska na državo, naj prepreči prodajo Športne loterije, ki je prejela rekordno ponudbo za odkup.