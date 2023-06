Ena taka mala Švica

Dobro je, da letos vodilni državni praznik, dan državnosti, pade na nedeljo. Ob nedeljah so slovenska mesta izpraznjena, njihovi prebivalci se drenjajo na avtocestah, na Obali ali ob bazenih, tudi ko nedelja ne pade na državni praznik, cerkve pa ob nedeljah oživijo vsako dopoldne, tudi če v njih ne darujejo maše za domovino. Dan državnosti bo tako letos še bolj kot minula desetletja poniknil v turistični sezoni – tega, da je jutri praznik, se ne bo več domislil niti marsikateri udeleženec nocojšnje osrednje državne proslave, v ponedeljek pa bo tako in tako že pozabljen. Še vedno je bil, od osamosvojitve naprej sta razdelitev spričeval in začetek šolskih počitnic za vsako generacijo šolarjev in njihovih staršev pač pomembnejša dogodka, kot je vsakoletno duhomorno premlevanje, kje je kdo stal leta 1991, in iz tega izvirajoče obstrukcije državnih proslav (desni) ali pa domovinskih maš (levi). Trčen mora biti, kdor v takšnem vzdušju v soboto zvečer vihti zastavo na Kongresnem trgu. Bolj prijetno se je sprehajati po piranskem korzu ali ob Blejskem jezeru, brez zdraharstva in sikanj samovšečnih spomeničarjev iz začetka devetdesetih let, ki bi se morali že zdavnaj politično upokojiti.