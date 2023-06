Zavarovalničarji podražitve avtomobilskih zavarovanj utemeljujejo tudi s tem, da se povečuje število delov, ki so v posameznih zavarovalnih primerih poškodovani ali uničeni, ti deli pa so dražji, kot so bili. Tudi vozila so vse dražja, opremljena z dražjimi in težje popravljivimi materiali. Fotografija je simbolična. Foto: Luka Cjuha