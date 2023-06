Kmalu zatem, ko je začela obiskovati osnovno šolo, so učitelji prepoznali njen potencial, še posebej se je za deklico zavzela njena mentorica Mona Hamby. »Takoj sem sprevidela, da je izjemno bistra.« Mentorica in njen soprog Randy sta deklico spodbujala in ji pomagala do trenutka, ko se je odločala, kje naj nadaljuje šolanje. Vedela sta, da dekle v nobenem primeru nima dovolj denarja za študij, bila pa sta popolnoma prepričana, da jo bodo sprejeli in ji zaradi njenih sposobnosti omogočili brezplačno šolanje. Aurora, ki nikoli ni skušala skriti svoje preteklosti, je tudi esej oziroma prijavo na znamenito univerzo Harvard začela s stavkom: Rojena sem v zaporu. Iskrena in izjemno napisana zgodba o otroštvu, preteklosti, ko ji ni bilo vedno postlano z rožicami, zgodba o nekem prav posebnem življenju dekletca, ki je z nenavadno odločnostjo in nepredstavljivo močjo premagovalo težave, je prepričala člane sprejemne komisije, da so se soglasno odločili, da Auroro sprejmejo v prestižno institucijo Harvard, kjer bo študirala pravo. In nedvomno bo tudi doštudirala.