Ko je pred kratkim Lindsay otroka spravljala v posteljo, je slišala, da je mož med pospravljanjem kuhinje stalno nergal, nato pa na glas razločno rekel: »Saj ti nič ne delaš!« V trenutku se je odločila in začela dvodnevno čistilno stavko. Dva dni ni pospravljala, postiljala postelj ali pomivala posode. Perilo se je kopičilo na kavču, na družinski mizi v dnevni sobi se je nabralo polno umazanih krožnikov, na tleh je bilo polno igrač, v predsobi umazani čevlji in pošta, na tleh kopalnice so bili brisače, toaletni papir, pena za kopanje … Dva dneva sta bila dovolj, da je v domu te družine nastal kaos. Vse to je posnela in posnetek objavila na enem od družbenih omrežij in pripisala: »Neprestano pospravljam, pobiram čevlje in umazano perilo in počnem na tisoče stvari, ki vedno ostanejo neopažene.« Potem je vzela potovalko in se s prijateljicami odpravila na krajši dopust. V izjemno kratkem času se je nabralo za več kot 13 milijonov ogledov in prav vsi so obsojali izjavo soproga, ki je takoj priznal zmoto in se opravičil. Ali obžaluje izjavo? Brian je bil jasen in kratek: »Ja.«