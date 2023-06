Kako je frizer s fenom upočasnil predrzne voznike

Enainpetdesetletni Paul Johnson, oče treh otrok iz Northwicha v Veliki Britaniji, se je domislil načina brez primere za boj proti divjakom na cestah. Jezen na podivjane voznike avtomobilov, ki so po mestni ulici drveli nezaslišano hitro, je v odmoru, ko je čakal na novo stranko, Paul odkorakal iz frizerskega salona in iz avtomobila vzel odsevni jopič. Nadel si ga je, se postavil na rob pločnika in fen, ki ga je vzel s seboj iz salona, kot »pištolo« uperil v mimo vozeče avtomobile.