Sicer je lepo, da so se vladniki spomnili na najljubši dan šolarjev. Malce pa je skrb zbujajoče, da so za tako prijetne »predmete« izbrali številčno ocenjevanje, ki med šolskim letom učencem vzbuja toliko nepotrebnih skrbi, tekmovalnosti in napačnih vzgibov za pridobivanje znanja. Morebiti so v vladi pozabili, da so nekoč v dobrem starem socializmu za nekatere predmete poznali ocene zelo uspešno, uspešno in manj uspešno. Morebiti bi pa lahko strokovne skupine za prenovo šolstva ponovno razmislile o zu, u in mu, in bi potlej tudi vladno spričevalo delovalo bolj simpatično.