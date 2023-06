Vsem bi se zaradi lastnih razvojnih ambicij in spornih projektov prilegla kupnina od prodaje. Ni naključje, da je evropska loterijska asociacija EL junija 2022 pozvala evropsko komisijo v Bruslju, da zaščiti potrošnike (igralce) in utrdi sedanji model nacionalnih loterij. V ospredju so načela subsidiarnosti in družbeno odgovornega financiranja športa, humanitarnih dejavnosti, celo kulture in umetnosti … Loterijska dejavnost je torej del javnih in ne zasebnih politik, enake možnosti in prost dostop do športnih aktivnosti so del te agende. Cilji pa so povsod enaki, zagotoviti stabilen dodatni vir javnega financiranja. In to je s prodajo ŠL ogroženo.

Sklep je na dlani. Tveganja in škode zaradi prodaje ŠL so večje od priložnosti in koristi, ki jih ponuja. Celo abotna SWOT-analiza, brez velikih skrbnih pregledov in slavnih vrednotenj, bi morala zadostovati. Postopki prodaje dodatno ogrožajo ugled športnih organizacij, tudi zaupanje v vlado. x Mladina