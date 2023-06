Abramov še vztraja, da bi imel novega odvetnika

Prihodnji teden bi na celjskem sodišču v sojenju Sebastienu Abramovu že lahko slišali zaključne besede. Obtožnica Abramovu očita umor nekdanjega dekleta, v katero je izstrelil naboj iz polavtomatske puške. Tožilstvo je prepričano, da je to storil namerno in na zahrbten način, medtem ko sam trdi, da je šlo za nesrečo. Zagovora pa vse do včeraj na sodišču ni podal.