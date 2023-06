Gorenjski župani opozorili na zapleteno birokracijo

V Mestni knjižnici Kranj so se zbrali župani Gorenjske in v okviru Kluba slovenskih podjetnikov izpostavili ključne teme, pomembne za razvoj lokalnega okolja, spodbujanje podjetništva in zagotavljanje blaginje. Opozorili so na pomanjkanje dialoga z vlado in nerazumno dolge postopke pridobivanja dovoljenj od države.