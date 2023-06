Najbrž se smemo deloma upravičeno spraševati, s kakšno pravico se RKC vpleta v to področje. Ne samo, da se Cerkev precej neupravičeno vpleta v civilno urejanje razmerij med ljudmi (podobno kot pri umetni prekinitvi nosečnosti), vpleta se dostikrat v tisto, kar je stvar države, ne pa Cerkve. Njena stališča so precej trdna (lahko bi rekel, da so tudi toga): Cerkev zastopa prepričanje, da je svet in vse življenje v njem ustvarila neka višja, človeku nedoumljiva inteligenca, v katero lahko samo verujemo (ne moremo pa je preveriti). Z opiranjem na ta svoja verska prepričanja je Cerkev v svoji zgodovini storila mnoge zločine prav nad človekovim življenjem. Demonstrirala je skratka prepričanje, da človekovo življenje nima nobene vrednosti, če ni tudi misel tega človeka enaka prepričanju, ki ga zagovarja ona. Oziroma da življenje človeka ni vredno nič, če ta človek veruje kaj drugega ali pa, če sploh ne veruje v tisto, v kar verjamejo oni. Celo več: tudi bodoči odrasli, torej otroci, ki še nimajo izdelanih svetovnonazorskih stališč, so bili (in so najbrž še vedno) žrtve njih, ki trdijo, da edini pravilno mislijo (ker verjamejo).

Domnevam, da se ljudje zavedajo, kakšen je bil razvoj verovanj. Da so verovanja nastajala takrat, če človek nečesa, kar se je dogajalo v naravi, ni razumel. Posledično je nastajalo mnogoboštvo. Kakor je človekovo znanje napredovalo, toliko manj je bilo bogov. Ampak nekje in v primernem trenutku so nekateri posamezniki znali izrabiti še vedno napredujoče znanje ljudi in jim pod pretvezo, da je vse okoli njih plod neke višje inteligence, vsililo verovanje v to višjo inteligenco kot edino, ki je ustvarila vse, česar ljudje še niso razumeli. Nastala so monoteistična verstva, od katerih je bilo prav katoličanstvo najbolj agresivno. V svojih dejanjih je izkazalo, da še najmanj od vsega spoštuje človekovo življenje, čeprav pa je v svojih pridigah zatrjevalo, da najbolj od vsega spoštuje človekovo življenje.

In prav ta RKC, verna naslednica tovrstne miselnosti, nam zdaj pridiga o svetosti človekovega življenja. Pri tem se celo sama v sebi zaplete z uvodno trditvijo (ki jo bo označila, da sem jo iztrgal iz konteksta). Človek ima »neodtujljivo dostojanstvo sam v sebi«. S tem niti samomor, niti prostovoljno končanje življenja nista bogokletna in je torej nasprotovanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja samo nadaljevanje agresivnosti Cerkve v smeri nespoštovanja človekovega življenja.

Kajti človek od dne, ko se začne zavedati samega sebe (to pa je nekako od treh let starosti), razpolaga s svojim življenjem in je zato nehumano, tudi v nasprotju s kakršno koli veroizpovedjo, prepovedovati mu, da ne sme razpolagati tudi s končanjem svojega življenja. Človekova smrt (drugače od smrti živali, rastlin in vsega drugega živega) se v tej točki tipično nazadnjaško tabuizira. In pomoč pri tej odločitvi človeka se sme obravnavati edino kot dejanje humanosti in sočutja (empatije) do drugega človeka.

Cerkev (Saje) se med drugim posluži tudi laži o vsebini tega predloga in da bo uzakonjen brez sodelovanja vseh relevantnih ljudi (kar počno tudi marsikateri pretežno desničarji).

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana