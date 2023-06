Page je to, da je transspolni moški, razkril leta 2020 na instagramu, potem ko je več let skrival resnico, ker so mu tako svetovali filmski producent. Hollywood, s katerim se je srečal kot 20-letna zvezda neodvisnega filma Juno, v svoji knjigi opisuje kot »plastičen, prazen in homofoben«, meni pa, da je danes v posebnem položaju, in si želi uporabiti svoj vpliv, da bi pomagal skupnosti​ LGBTQ+.

V seriji The Umbrella Academy je zato skozi spolno tranzicijo šel tudi njegov lik Vanya, ki se je v tretji sezoni preobrazil v Viktorja, v skladu s Pageovo resnično spolno preobrazbo. Page je za BBC pojasnil, da je Netflix za pisanje tega prizora najel transspolnega pisatelja Thomasa Pagea McBeeja, njegov nežen pristop pa je nagovoril občinstvo po vsem svetu.