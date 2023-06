Ivanekov lik z vzdevkom The Croat (Hrvat) je ne samo eden od likov, ampak glavni negativec v seriji, ki se že v prvi epizodi pohvali s hrvaščino, ko v enem od prizorov umori moškega in nato v hrvaškem jeziku izjavi: »Kakva šteta.« Na svoje korenine pa je Ivanek spomnil tudi v prizoru, ko se na Manhattnu pojavi tovornjak, iz katerega se sliši glasba, ki privablja zombije, gre pa za legendarno pesem Proplakat će zora hrvaškega pevca Miše Kovača. Serija Živi mrtveci: Mrtvo mesto bo imela šest epizod, s svojim začetkom pa je prijetno presenetila kritike, ki menijo, da je oživila sicer že počasi umirajočo franšizo. Željko Ivanek je bil rojen v Ljubljani, v Sloveniji je tudi odraščal, nato pa se je njegova družina preselila v ZDA, ko je bil star 14 let. Ivanek je igral v številnih znanih serijah, na primer Ozu, 24 urah in Zahodnem krilu, pa tudi v filmih, kot so Schindlerjev seznam, In Bruges in Trije plakati pred mestom.