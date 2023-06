Priljubljen zagrebški glasbenik, ki se je na instagramu pohvalil s fotografijo s Kim Kardashian, po rodu napol Armenko, je pred kratkim razkril, da ima njegova priljubljenost tudi negativne plati, saj se mora ukvarjati s prevaranti, ki se pretvarjajo, da so on, in izvabljajo denar od njegovih oboževalk. »Prevaranih oboževalk je ogromno. Prepričane so, da so komunicirale z mano, zgodbe, ki jih slišim, pa so strašne,« je Hauser povedal v pogovoru za Večernji list in dodal, da prevaranti ciljajo predvsem na premožne oboževalke. »Nekatere prodajo hišo, nekatere priletijo z zasebnim letalom, nekatere plačajo potovanje na Maldive ...« je naštel nekaj primerov in pojasnil, da takšne zgodbe sliši vsak dan in da so nekatere od njih prav nore. »Problem je, da oboževalk ne moreš prepričati, da niso bile v stiku z mano. Zgodi se, da se name obrne kdo iz družine in potarna, da ne more prepričati svoje mame ali tete, da ni komunicirala z mano.«