Bebe Rexha dobila telefon v glavo

Ameriška pop pevka Bebe Rexha ne bo imela lepega spomina na nedeljski koncert v domačem New Yorku, potem ko je vanjo med nastopom priletel mobilni telefon. Pevko so po koncertu morali odpeljati v bolnišnico, kjer so ji zašili rano nad levim očesom, 27-letni Nicolas Malvagna iz New Jerseyja, ki je vanjo vrgel telefon, pa bo moral na sodišče, kjer se bo med drugim zagovarjal zaradi napada tretje stopnje, nadlegovanja in poskusa napada, saj je dejanje priznal, policistu na kraju dogodka pa je celo dejal, da je hotel zadeti pevko, ker se mu je to zdelo zabavno.