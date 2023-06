Kot so danes sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je iz v četrtek prejete dokumentacije o tehničnih specifikacijah, ki jo ponuja GH Holding, namreč razvidno, da lahko podjetje ponudi tudi vgradnjo fiksnega detektorja v stenski stativ.

»Ponudnik namreč lahko v stenski stativ vgradi fiksni detektor, ki se polni preko električnega napajanja s stativom, prenos podatkov pa izvaja preko žične povezave. Navedeno pomeni, da GH Holding lahko ponudi blago v skladu s specifikacijami iz razpisne dokumentacije in bi lahko ponudbo tudi oddal,« so pojasnili.

Navedbe GH Holdinga v pripravljalni vlogi so o navedbah UKC torej diametralno nasprotne od navedb v zahtevku za revizijo, ki ga je podjetje vložilo. "Na podlagi prejetih dodatnih informacij lahko zaključimo, da ponudnik verjetno ni vedel, da že ves čas izpolnjuje vse tehnične zahteve razpisne dokumentacije, zato je zahtevek za revizijo neupravičen in je verjetno posledica nepoznavanja opreme, ki jo ponuja," so dodali.

Nove ugotovitve bodo posredovali pristojnim institucijam, so napovedali.

UKC Ljubljana sicer ni seznanjen z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), razen preko medijskih objav, in jih zato ne more komentirati, je pa razjasnitev primera v velikem interesu UKC Ljubljana in bodo aktivno sodelovali z vsemi pristojnimi institucijami v vseh morebitnih nadaljnjih postopkih primera, so še navedli v sporočilu za javnost.

KPK je namreč v prijavi zoper UKC Ljubljana zaradi domnevno prirejenega javnega naročila rentgenskih in CT naprav ugotovila sum kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti. Zadevo so zato predali policiji, sami pa postopek ustavili, so sporočili v četrtek.