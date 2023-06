»Čas je, da resno razmislimo o tem, ali naj se v imenu varnosti končajo človeški izleti do razbitin Titanika, saj se je iz njih ali o njih mogoče naučiti le še razmeroma malo,« je Haas zapisal v izjavi po nesreči.

Ob tem je pojasnil, da podmornice s posadko pri raziskovanju razbitin lahko nadomestijo avtonomna podvodna plovila, podobna tistim, ki so lani poleti v visoki ločljivosti in 3-D tehniki kartirala ladjo in njene razbitine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Svet se nam pridružuje in izraža globoko žalost in bolečino zaradi tega tragičnega dogodka, ki se mu je bilo mogoče izogniti,« je med drugim zapisal Haas in pozval k obsežni preiskavi dogodka.

Po njegovih besedah bi morali z mednarodnimi predpisi zahtevati podroben inšpekcijski pregled globokomorskih podmornic pred začetkom njihove uporabe. "Tako kot je Titanik svetu dal lekcijo o varnosti, bi morala biti tudi Titanova izguba lekcija o varnosti," je dodal.

Zadnje upanje za posadko Titana je dokončno ugasnilo v četrtek, ko naj bi 96-urna zaloga kisika v podmornici po nedeljski splavitvi pošla, ameriška obalna straža pa je nato sporočila, da so v severnoatlantskih vodah 488 metrov od ostankov Titanika našli razbitine podmornice Titan.

Kontraadmiral John Mauger je zatem sporočil, da je prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično do implozije plovila. Smrt za potnike je bila po navedbah izvedencev takojšnja.

V letih 2021 in 2022 je sicer s potopnim plovilom družbe OceanGate do razbitin Titanika uspešno potovalo najmanj 46 ljudi.