Maja Krumberger iz Slovenskega zavarovalnega združenja je opozorila, da so javni zdravstveni sistemi močno odvisni od političnih odločitev in javnih proračunov. »Nepredvidljivi proračunski rezi ali spremembe političnih smeri lahko negativno vplivajo na financiranje in stabilnost javnega zdravstva,« je opozorila.

Če bomo reševali samo vprašanje, koliko naj bo virov in kakšna naj bo njihova struktura, nismo naredili niti začetka domače naloge, je dejala Petra Došenović Bonča z ljubljanske ekonomske fakultete. »Treba je pogledati, kaj so vse strateške dileme, ki jih imamo. Nastajajo na strani povpraševanja v zdravstvu, kar je vezano na zdravstveno košarico, in na strani ponudbe, ki je v veliki meri vezana na mrežo,« je dejala.

Tudi Gregor Cuzak iz Zveze organizacij pacientov je izpostavil, da samo financiranje zdravstva v tem trenutku ni tako velika težava. Večji problem vidi v pomanjkanju zdravstvenega kadra, staranju prebivalstva, upravljanju zdravstvenih zavodov, pa tudi spremenjenih navadah prebivalstva. Ob tem je opozoril ne vse bolj obremenjeno raven primarnega zdravstva, ki se v tem času ni krepila, temveč ravno nasprotno.

Lidija Jerkič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je poudarila, ob »zdravljenju sistema« ne smemo pozabiti na zdravljenje pacientov, ki plačujemo prispevke zdravstveno blagajno. Ob načrtovanju reform si želi poglobljen in kakovosten socialni dialog. Zveza svobodnih sindikatov zagovarja vlogo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot aktivnega kupca storitev. V sindikatih pa si želijo tudi bolj okrepljeno vlogo medicine dela.

Za Gospodarsko zbornico Slovenije pa bilo nesprejemljivo dodatno obremenjevanje gospodarstva, ampak je treba poiskati drugačne in bolj celovite pristope. Kot je dejal Mitja Gorenšek, bi dodatna sredstva med drugim lahko iskali prek davčne in trošarinske politike, obremenili skupino prebivalstva, ki živi nezdravo. Pomembno vlogo je po njegovih besedah treba priznati digitalizaciji in urediti vodenje javnih zavodov.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec je v sklepnem delu razprave poudarila, da bo zdravstvena reforma, ki je prioriteta vlade, potekala v spremenjenih okoliščinah. Vračajo se fiskalne omejitve, ujela nas je demografija, nismo več starajoča, ampak dolgoživa družba, cena zadolževanja se neusmiljeno viša, je naštela. Po njenih besedah je ta hip na voljo kar nekaj javnega, tudi evropskega denarja za preobrazbo, treba pa ga smiselno porabiti.

Srečanje je z nagovorom sklenil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Kot je ugotavljal, smo v zadnjih 15 letih naredili bistveno manj, ko bi morali, po epidemiji covida-19 pa »smo soočeni z novo realnostjo, ki je za Slovenijo še nekoliko težja kot v ostalih državah, ker nismo naredili domače naloge«. Zato je naša odgovornost, da v naslednjih dveh letih ne zamudimo priložnosti, da izpeljemo ustrezne spremembe, pri tem pa bo vsak, kot je dejal minister, moral »malo pozabiti na svoj ego in položaj«.