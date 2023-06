Kot poroča portal, gre za fiktivni posel v vrednosti 390.000 evrov v letu 2008 med SŽ ŽGP ter podjetjem NB Inženiring. Milović je na sodišču priznal samo, da je NB Inženiringu pomagal pridobiti davčno številko. Vztrajal je, da v fiktivni posel ni bil vpleten in da o njem ni vedel nič, dokler se ni znašel v kazenskem postopku, piše N1.

Milović je bil sprva obtožen kaznivega dejanja napeljevanja k zlorabi položaja, a oproščen. Tožilstvo se je pritožilo in višje sodišče je novembra 2021 Milovića obsodilo, vendar ne za napeljevanje k zlorabi položaja, pač pa zaradi pomoči pri zlorabi položaja.

Vrhovno sodišče je zdaj potrdilo obsodilno sodbo višjega sodišča iz novembra 2021. Vrhovni sodniki so zavrnili Milovićevo pritožbo, so pa pri tem za pol leta znižali zaporno kazen, in sicer z dveh let na leto in pol. Poleg tega bo moral Milović plačati še 15.000 evrov globe, pojasnjuje portal.

Ime Miloš Milović se je v javnosti pojavilo nazadnje z razkritjem, da je premierju Golobu svetoval uvedbo novega načina varovanja predsednika vlade, sodeloval je na sestankih, kjer sta se policija in generalni sekretariat vlade dogovarjala o tej spremembi, kar je prispevalo h krhanju odnosom med Golobom in tedanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar.

Milović je bil sicer tudi varnostnik nekdanjega premierja Janeza Drnovška.