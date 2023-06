»Lani in letos smo kot odziv na energetsko krizo, rusko-ukrajinsko vojno in motnje v dobavah surovin namenili 440 milijonov evrov nepovratnih pomoči. Ministrstvo pa bo letos skupno razpisalo tudi več kot 339 milijonov evrov razvojnih sredstev, ki bodo pomemben vir pomoči podjetjem pri aktivnem preoblikovanju v zelene tehnologije in digitalizacijo,« je po navedbah ministrstva ob tem dejal minister Matjaž Han.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, je Han poleg tega izpostavil 258 milijonov evrov povratnih sredstev, ki jih gospodarstvu ministrstvo namenja skupaj s SID banko. »Z vsemi temi finančnimi spodbudami in ukrepi pomagamo slovenskemu gospodarstvu, da ohranja čim višjo konkurenčnost in produktivnost v času, ko se celotno evropsko gospodarstvo sooča z nestabilnimi razmerami,« je poudaril.

Letos objavljenih že sedem razpisov

Razvojna sredstva po pojasnilih ministrstva prihajajo iz treh virov. 48,5 odstotka jih prihaja iz slovenskega integralnega proračuna, 43 odstotkov iz kohezijske ovojnice programa 2021-2027, 8,5 odstotka iz načrta za okrevanje in odpornost, 0,1 odstotka pa iz kohezijske ovojnice operativnega programa 2014-2020. Dodatnih 34,3 milijona evrov so ciljnim skupinam lahko namenili zaradi reorganizacije ministrstev in s tem povezanih prenosov pristojnosti.

Do sedaj je bilo letos objavljenih sedem razpisov v skupni vrednosti 39,5 milijona evrov, in sicer za sofinanciranje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji, uvajanje okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije, za izvajalce letnega programa športa, organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev, sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2023 ter za SPOT Global+.

Nov ukrep za podjetnike

V načrt razvojnih spodbud je ministrstvo umestilo tudi nov ukrep s področja podjetništva, in sicer vsebinsko podporo za hitrejšo globalno in trajnostno rast zagonskih in hitro rastočih podjetij ter inovativnih malih in srednje velikih podjetij v obdobju 2023-2028. S tem bodo dopolnili in nadgradili obstoječo ponudbo podpornega okolja. »Z ukrepom bomo podpirali tudi komercializacijo inovativnih (visoko)tehnoloških podjetniških idej, pri tem pa upoštevali specifičnost določenih panog,« so zapisali.

Za interventna posojila za omilitev posledic energetske krize bodo dodatno namenili 20 milijonov evrov iz namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada, ki bo tudi izvajalec ukrepa. Povečanje sredstev med drugim načrtujejo tudi za spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter za razvoj lokalnih produktov na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.