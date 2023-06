Da bi naslovili vse večje izogibanje sankcijam, se je EU odločila za nadaljnjo okrepitev sodelovanja s tretjimi državami. Če to ne bo prineslo želenih rezultatov, bo unija sprejela hitre, sorazmerne in usmerjene ukrepe, namenjene omejevanju dostopa Rusije do dobrin, potrebnih za vojno, so sporočili s Sveta EU.

Če to in dodatni pogovori z državo ne bodo zadoščali in bo še naprej omogočala sistematično izogibanje sankcijam, pa bo lahko EU sprejela izredne ukrepe. V okviru teh ukrepov bo lahko Svet EU soglasno omejil prodajo, dobavo ali izvoz blaga in storitev, katerih izvoz v Rusijo je že prepovedan, v tretje države, pri katerih obstaja visoko tveganje za izogibanje sankcijam. Te ukrepe bo unija uvedla kot zadnjo možnost, zagotavljajo na Svetu in Evropski komisiji.

Dodatna umejitev izvoza in uvoza

Izogibanju sankcijam prek tretjih držav je prav tako namenjena uvrstitev dodatnih podjetij na seznam pravnih oseb, za katere veljajo izvozne omejitve za napredno tehnologijo in opremo, ki jo je mogoče uporabiti tudi v vojaške namene. Doslej so bila na seznamu zgolj ruska in iranska podjetja, med 87 novimi pa so tudi družbe, registrirane na Kitajskem, v Uzbekistanu, Združenih arabskih emiratih, Siriji in Armeniji.

Obenem so razširili seznam blaga, za katero velja prepoved tranzita čez Rusijo pri izvozu v tretje države. Gre za napredne tehnologije in dobrine, ki se uporabljajo v letalstvu. Poleg tega EU omejuje izvoz dodatnih izdelkov, ki bi lahko prispevali k okrepitvi ruskega obrambnega in varnostnega sektorja. Med temi so predvsem elektronske naprave in sestavni deli. Zaostruje pa tudi pravila glede uvoza izdelkov iz železa in jekla.

Enajsti sveženj sankcij proti Rusiji prinaša tudi dodatne omejitve na področju transporta, med drugim popolno prepoved uvoza blaga s tovornjaki z ruskimi priklopniki ali polpriklopniki. Poleg tega bo z danes potrjenimi ukrepi ladjam, ki sodelujejo pri nezakonitem prenosu ruske nafte na morju, prepovedan dostop do evropskih pristanišč.

Na črnem seznamu še 71 posameznikov in 33 podjetij

EU je obenem dopolnila seznam posameznikov in pravnih oseb, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU. Dodala je 71 posameznikov in 33 podjetij. Med njimi je več vojaških poveljnikov, člani delovne skupine za vojaško mobilizacijo, pa tudi sodniki in novinarji oz. televizijski voditelji. Poleg tega je prepoved oddajanja v EU uvedla še za pet medijev, ki so po njenem mnenju pod nadzorom ruskega vodstva. To so RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook in Katehon.

Predsednica von der Leyen je enajsti sveženj sankcij naznanila ob obisku v Kijevu na dan Evrope 9. maja. Pred tem je EU sprejela deset paketov ukrepov proti Rusiji. Med ključnimi je embargo na uvoz večine ruske nafte v EU, pri čemer je unija skupaj s partnericami v skupini G7 uvedla tudi cenovno kapico za nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države. S tokratnim svežnjem je sicer prenehala veljati izjema za uvoz surove nafte prek naftovoda Družba v Nemčijo in na Poljsko.