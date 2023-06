Ponekod zastoji že nastajajo, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste. Zaradi nesreče je na avtocesti Šentilj-Maribor pred Pesnico proti Mariboru zaprt vozni pas, prav tako je zaradi nesreče zaprt vozni pas na regionalni cesti Pesnica-Hoče pred pokritim vkopom Maribor proti Hočam. Tudi tam nastaja zastoj.

Na območju delovne zapore pri Dragučovi so zastoji na štajerski avtocesti od Šentilja proti Dragučovi. Zastoji, nekateri tudi daljši, nastajajo tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zastoj je tudi na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Štajerski.

Gost promet z zastoji je pričakovan ves konec tedna, saj se začenjajo dopusti in počitnice ne le pri nas, ampak tudi ponekod v tujini. Na Policijski upravi (PU) Kranj predvsem opozarjajo na možnost zastojev na gorenjski avtocesti in na cestah proti in v turistično-izletniških krajih.

Razmere na slovenskih cestah ob 12. uri

Predvidoma do 26. 6. bosta na razcepu Dragučova pri Mariboru zaprta krak iz smeri Šentilja proti Murski Soboti in krak iz smeri Murske Sobote proti Ljubljani. Obvoz iz smeri Šentilja proti Murski Soboti je preko priključka Maribor center (Ptujska), iz smeri Murske Sobote proti Ljubljani pa preko rondoja Pesnica.

Zaprta bo glavna cesta Logatec-Idrija pri Zali, v nedeljo, od 7. do 17. ure. V Črnomlju bo danes popolna zapora na cesti Metlika-Črnomelj od 17. ure do sobote do 3. ure. Obvoz bo po lokalnih cestah. V Moravčah bo danes popolna zapora na cesti Drtija-Želodnik od 18. ure do 22.30.

Glavna cesta Novo mesto-Metlika bo zaprta med Dolnjo Težko Vodo in Vinjo vasjo v soboto od 7. do 21. ure ter v nedeljo od 7. do 20. ure. Obvoz bo po cesti Jugorje-Semič-Ručetna vas-Podturn-Soteska-Straža-Novo mesto in obratno. Na glavni cesti Kobarid-Idrsko ter na cestah Idrsko-Livek-Livške Ravne-Kamberško bodo v nedeljo med 9.30 in 11.30 kratkotrajne popolne zapore, od 30 do 60 minut, zaradi kolesarske prireditve.

Dodatna omejitev tovornega prometa čez poletje bo začela veljati ta konec tedna, v soboto in bo veljala do 3. 9. 2023. Omejitev bo ob sobotah od 8. do 13. ure, na nekaterih primorskih avtocestah in hitrih cestah ter ostalih cestah od 6. do 16. ure.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si

Opozorila policije

Policija je ob vnovič spomnila na upoštevanje nasvetov v prometu. Pomembno je, da vozniki vozil zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, da vozijo strpno in previdno, še posebej na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela. Prav tako naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa in upoštevajo, da zaradi možnih zastojev ali stoječe kolone obstaja nevarnost naleta.

S seboj na pot naj udeleženci prometa vedno vzamejo zadostno količino tekočine, mobilni telefon naj ostane v mirovanju, vozniki naj vozijo trezni. Prav tako na PU Kranj vnovič opozarjajo, da naj potniki v vozilu v stoječi koloni ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti, poudarjajo, da je obračanje vozil in vožnja v obratni smeri prepovedana ter da naj poskrbijo za vzpostavitev reševalnega pasu na avtocesti.

Za vse udeležence v prometu je pomembno, da upoštevajo navodila in obvestila policistov, redarjev, cestninskih nadzornikov in podobno, ažurne informacije o stanju v prometu pa lahko spremljajo na spletnem naslovu prometno-informacijskega centra za državne ceste, so še spomnili pri PU Kranj.