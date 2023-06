Kot so danes objavili v državnem statističnem uradu, so imeli negativen vpliv na razpoloženje v gospodarstvu v tekočem mesecu v mesečni primerjavi kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), med potrošniki (za 0,8 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Pozitiven je bil na drugi strani vpliv kazalnika v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke).

V medletni primerjavi je na znižanje najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, ki se je znižal za 3,9 odstotne točke. Sledili so kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke), gradbeništvu (za 0,4 odstotne točke), trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,1 odstotne točke).

V predelovalnih dejavnostih zaupanje na letni ravni nižje za kar 10 odstotnih točk

Statistični urad je danes objavil tudi rezultate raziskave Poslovne tendence, ki natančneje meri zaupanje po posameznih sektorjih. V predelovalnih dejavnostih je bila vrednost kazalnika zaupanja junija enaka kot mesec prej. V primerjavi z lanskim junijem in dolgoletnim povprečjem je bila nižja za 10,0 odstotne točke. Izboljšal se je kazalnik pričakovana proizvodnja (za 1,0 odstotne točke), poslabšala pa sta se kazalnika zaloge končnih izdelkov in skupna naročila (vsak za 1,0 odstotne točke).

V trgovini na drobno je bila vrednost kazalnika zaupanja na mesečni ravni višja za 3,0 odstotne točke in 4,0 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem, na medletni pa se je znižala za 6,0 odstotne točke. Kazalnika obseg zalog in pričakovana prodaja sta se izboljšala (za 8,0 oziroma 5,0 odstotne točke), kazalnik prodaja pa poslabšal (za 3,0 odstotne točke).

V gradbeništvu se je vrednost kazalnika zaupanja ta mesec v primerjavi s prejšnjim mesecem znižala za 1,0 odstotne točke. Od vrednosti v enakem obdobju prejšnjega leta je bila nižja za 7,0 odstotne točke, od dolgoletnega povprečja pa višja za 20,0 odstotne točke. Zaupanje se je zmanjšalo zaradi upada kazalnika skupna naročila (za 3,0 odstotne točke). Kazalnik pričakovano zaposlovanje tokrat ni vplival na spremembo vrednosti, ker je bil enak kot v prejšnjem mesecu.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih se je na mesečni in medletni ravni znižal za 3,0 odstotne točke. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bil za 4,0 odstotne točke višji. Poslabšala sta se kazalnika poslovni položaj in pričakovano povpraševanje (za 10,0 odstotne točke oziroma. za 2,0 odstotne točke), izboljšal pa se je kazalnik povpraševanje (za 4,0 odstotne točke).

Prodaja v storitvenih dejavnostih aprila navzdol

Prodaja v storitvenih dejavnosti se je aprila v primerjavi z marcem znižala za 0,8 odstotka, najbolj v poslovanju z nepremičninami. V medletni primerjavi je bil prihodek od prodaje storitev višji za 9,4 odstotka, v četrtletni medletni primerjavi pa se je okrepil za 13 odstotkov, je objavil državni statistični urad. Kot so navedli statistiki, se je prihodek od prodaje storitev v poslovanju z nepremičninami aprila v mesečni primerjavi znižal za 5,9 odstotka.

V mesečni primerjavi je bil prihodek nižji tudi v dejavnosti prometa in skladiščenja (za 1,6 odstotka) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,6 odstotka). Višji kot marca pa je bil v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 3,3 odstotka), v gostinstvu (za 0,9 odstotka) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,3 odstotka).

K letni rasti prihodka od prodaje storitev so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer za 25,1 odstotka. V gostinstvu je bil višji za 22,6 odstotka, v poslovanju z nepremičninami ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 16,8 odstotka, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 5,1 odstotka ter v dejavnosti promet in skladiščenje za en odstotek.

V prvem četrtletju letos pa se je prihodek od prodaje v storitvenih dejavnosti v medletni primerjavi najbolj zvišal v gostinstvu, in sicer za 29,1 odstotka. V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti je bil višji za 23,4 odstotka, v poslovanju z nepremičninami za 20,1 odstotka, informacijski in komunikacijske dejavnosti za 11,9 odstotka, v dejavnosti prometa in skladiščenje pa se je okrepil za 5,4 odstotka.