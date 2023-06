Kamera, akcija! V središču pozornosti so junaki SHERO v vseh oblikah in velikostih. Njihova moč se odraža v njihovem značaju, spretnostih in talentih. Čeprav jim življenje piše različne scenarije in se presenetljivi trenutki pojavljajo tako pogosto kot v dobrem akcijskem filmu, ohranijo mirno kri, poskušajo ostati same zase in stremijo k cilju ter na poti premagujejo preizkušnje. »Vsaka kolekcija Answear.LAB je zgodba o ženskah. Skozi modo obravnavamo pomembne teme, navdihujemo in motiviramo. Tokrat ženske jasno in glasno spodbujamo, naj vzamejo stvari v svoje roke in verjamejo v svojo moč. Kolekcija BE SHERO je hvalnica neodvisnosti, življenja pod lastnimi pogoji, ženske moči, s katero lahko spreminjamo svet in delujemo, hkrati pa ostajamo same,« pravi Aga Wojnicka, koordinatorka posebnih projektov pri ANSWEAR.com.

Vzornice za prihodnje generacije žensk

BODI SHERO! Bodi pristna, ne jemlji se preveč resno in nikoli ne pozabi na svoje korenine – prepričuje Answear.LAB. Predlogi iz kolekcije BE SHERO so namenjeni individualistom, zvestim svojim vrednotam in slogu. Avtorji kolekcije so navdih iskali med ženskami, ki jim moč značaja in volje omogočata, da so vedno same zase. Rosa Parks, Coco Chanel, Georgia O'Keefe in Simone de Beauvoir so svoja življenja posvetile temu, da bi svet postal lepši. Bile so vztrajne vizionarke z izvirnim slogom in prepričanji. Zato so prave SHERO in vzornice za prihodnje generacije žensk.

SHERO je zvezda njenega življenja, junakinja, ki ne sedi križem rok in se ne smili sama sebi. Ne dovoli, da bi z njo slabo ravnali. Ne vdaja se temu, da bi ji drugi narekovali ali jo obsojali. Če pade, se dvigne še močnejša. Nadzoruje svoje življenje in lahko doseže vse, o čemer sanja.

Tudi vi ste lahko takšni kot ona. V kolekciji BE SHERO prav tako ne manjka sledi sodobnih junakinj. Znamka je k sodelovanju povabila Magdaleno Pankiewicz - ilustratorko, ki odlično čuti moč žensk. Njena dela so ilustrirala članke v tisku in knjižne publikacije o ženskih vprašanjih, zdaj pa so na majicah iz kolekcije BE SHERO. Umetnica je za kolekcijo ustvarila pet barvitih grafik, ki izžarevajo moč. »V mojih ilustracijah je vedno najpomembnejša ženska, njen svet in celoten spekter njenih čustev. Zato je navdih za ilustracije za Answear.LAB predstavljala sodobna upornica – uporniška, samozavestna, ki ve, kaj pričakuje od življenja. S to serijo sem želela spodbuditi mlado generacijo deklet, da bi delovala in se postavila na prvo mesto, ter jim dati občutek, da vse tvorimo eno skupnost uporniških deklet,« pravi Magdalena Pankiewicz.

Kolekcija BE SHERO je na voljo izključno na spletu.