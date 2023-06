Predvolilne ankete kažejo, da bo ND na volitvah slavila z dobrimi 40 odstotki glasov. 40,8 odstotka glasov oziroma 146 sedežev v 300-članskem grškem parlamentu je osvojila tudi na majskih volitvah, za absolutno večino, s katero bi lahko vladala sama, pa bi jih potrebovala 45 odstotkov. Te volitve so bile sicer prve v Grčiji po letu 1990, ki so jih izvedli povsem po proporcionalnem sistemu podeljevanje glasov.

55-letni Micotakis je že pred majskimi volitvami zavrnil možnost oblikovanja koalicijske vlade, po objavi izidov pa je dejal, da si Grki želijo »močno vlado s štiriletno perspektivo«. Predsednica države Katerina Sakelaropulu mu je kljub temu podelila mandat za oblikovanje vlade, ki pa ga je še isti dan zavrnil, češ da možnosti za koalicijo ni, in pozval k novim volitvam.

ND je maja za več kot 20 odstotnih točk premagala najbližjo tekmico in največjo opozicijsko stranko, levičarsko Sirizo nekdanjega premierja Aleksisa Ciprasa, ki je osvojila 20,1 odstotka glasov. Na tretje mesto se je uvrstila socialdemokratska stranka Pasok z 11,5 odstotka.

Po Micotakisovi zavrnitvi mandata za sestavo vlade je Sakelaropulu tega podelila Sirizi, ki ga je prav tako zavrnila, enako je storil Pasok. Predsednici tako ni preostalo drugega kot da oblikuje prehodno vlado, na čelo katere je imenovala predsednika računskega sodišča Joanisa Sarmasa. Ta je nekaj dni po imenovanju razpisal nove volitve.

Na teh bo zopet veljal t. i. model okrepljene proporcionalne zastopanosti, v skladu s katerim bo zmagovalec prejel dodatnih do 50 sedežev v parlamentu.

Glede na izide majskih volitev in predvolilne ankete je zmaga Micotakisove ND tako skorajda neizbežna. Če bo namreč ND osvojila več kot 40 odstotkov glasov, ji bo pripadel maksimalen bonus 50 dodatnih sedežev, kar pomeni, da bo imela v parlamentu med 157 in 163 sedežev. Za samostojno vladanje ji sicer zadostuje 151 sedežev.

Rezultati ankete Pulse za grško zasebno televizijo Skai TV so pokazali, da bi devet od desetih volivcev ND stranko v nedeljo ponovno volilo. Na podlagi ankete inštituta za javnomnenjske raziskave Rass iz tega tedna ima stranka 23,4 odstotne točke prednosti pred Sirizo. Prejela bi 40,2 odstotka glasov, Siriza 16,8, Pasok 11,5, komunistična KKE pa 7,6 odstotka.

Triodstotni parlamentarni prag bi prestopila še nacionalistična Helenska rešitev in skrajno levo nacionalistično gibanje Plovba svobode. Po podatkih ankete inštituta GPO ima ND pred Sirizo celo 25,6 odstotne točke prednosti.

Micotakis trdi, da so Grki pod njegovim vodstvom plačevali nižje davke, država pa da je postala zgodba o uspehu, privlačna za vlagatelje, saj je dosegla rast nad evropskim povprečjem in prihodke od turizma vrnila na raven pred pandemijo covida-19. »Grkom obljubljam, da se bo rast nadaljevala," je nedavno dejal za Skai TV in dodal, da so zdaj "izkušenejši, bolj pripravljeni in odločnejši«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kritiki Micotakisu očitajo, da je političnim zaveznikom in do svoje vlade in stranke prijaznim medijem namenil več milijard evrov, da je skušal prikriti odmevno prisluškovalno afero, v okviru katere naj bi grška obveščevalna služba prisluškovala novinarjem in političnim osebnostim, vključno z evropskim poslancem in vodjo Pasoka Nikosom Andrulakisom, ter da se je poskušal izogniti odgovornosti za februarsko železniško nesrečo pri Larisi, najhujšo v zgodovini Grčije.

Najverjetnejši zmagovalec volitev je tarča kritik tudi zaradi izjave, da bi konec avgusta lahko potekale še tretje parlamentarne volitve, če po nedeljskem glasovanju ne bo mogoče oblikovati vlade po željah ND. Po njegovih besedah koalicija s Sirizo ali Pasokom ni mogoča zaradi globokih političnih razlik, zavrnil pa je tudi sodelovanje s katerokoli skrajnejšo desno stranko.

Nedeljsko glasovanje bo potekalo v senci nedavne smrtonosne nesreče ladje z migranti, ki je potonila v Jonskem morju pri Peloponezu. Vendar pa naj ta tragedija, ki so jo označili za najhujšo pomorsko nesrečo v grški zgodovini, ne bi vplivala na izid volitev.

Prej bi volitve lahko pomenile zadnji žebelj v krsti Ciprasa, ki je s Sirizo izgubil že štiri volitve proti Micotakisu. Ta je po majskih volitvah, na katerih je ND osvojila 59 volilnih regij z izjemo Rodopov, obljubil, da bo Sirizi odvzel tudi slednjo. Za zmago Sirize v regiji Rodopi je sicer po Micotakisovih besedah zaslužna tamkajšnja muslimanska manjšina in v luči tega vmešavanje Turčije v volitve.

Med volivci na levi strani političnega spektra je vedno več tistih, ki menijo, da je Cipras izgubil kredibilnost, potem ko države ni popeljal iz krize v času, ko je bil premier. Številni vidni člani stranke so stranko zapustili, vključno z nekdanjim finančnim ministrom Janisom Varufakisom, ki je leta 2018 ustanovil stranko MeRA25, razpoke v grški levici pa se od takrat še niso zakrpale, poroča nemški portal Deutsche Welle.