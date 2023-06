Pijanemu človeku se vse živo zgodi

Ob treh popoldne je koprske policiste poklical zaposleni iz enega od tamkajšnjih bencinskih servisov, češ naj pridejo pomagat umirit možakarja, ki razgraja. Zgodba, ki se je odvila, je res nekaj posebnega. Policisti so namreč ugotovili, da je možakar prišel po gorivo. S seboj ni imel denarja in se je dogovoril, da pride nazaj z denarjem, za garancijo pa je na bencinskem servisu pustil uro in telefon. Dolžan je bil pet evrov ... Potem je prišel na bencinski servis z denarnico, želel plačati gorivo in terjal, naj mu vrnejo uro in telefon. Prodajalka ni želela sprejeti ne denarja, niti ni nič vedela o kakšni uri ali telefonu. Možakarju, šlo je za 50-letnega Italijana, ki prebiva v Kopru, se je odtrgalo in tudi sam je klical policijo. No, policija je prišla in razrešila zadevo. Italijan se je vrnil na napačen bencinski servis ... Ah, seveda, pijan je bil ko čep.

Gremo mi malo po svoje

V križišču Čopove in Ljubljanske ulice v Celju se je pripetila nesreča. Spet, novica, ki ni nič posebnega, če se ne bi, kot v zgodbi zgoraj, razvila sila zanimivo. V glavnem, nesrečo je povzročil mladoletnik, ki je drvel po ulicah Celja in v omenjenem križišču silovito trčil v kar tri tam stoječa vozila. Policaji so zadevo seveda obravnavali in ugotovili naslednje: mladoletna voznik in sopotnik ter dve mladoletni dekleti, ki ju v času trčenja ni bilo v vozilu, so ju pa policisti kasneje izsledili v enem od trgovskih centrov, so osebni avtomobil ukradli na mariborskem območju. Kjer so v nek objekt tudi vlomili. Krasna, ta naša mladina, a kajne.

Za otroke gre, seveda

Naslednja zgodbica je spet z Obale. Tudi tam se je začelo z nedolžno prometno nesrečo. V Škofijah je na parkirišču neke gostilne petletni otrok nenadoma pritekel pred avto 53-letne voznice. Res ga ni videla, otrok je padel na tla in si zlomil zapestje. No, potem pa je iz gostilne prišel 44-letni Italijan, policisti ne poročajo, ali je bil morda tudi oče otroka. No, končalo se je z dretjem, vpitjem, žaljenjem ... Da bi raje pomagal otroku, mu očitno ni padlo na pamet. Mimogrede, policisti so mu napisali globo zaradi kršitve javnega reda in miru, postopek pa so začeli tudi zoper skrbnico otroka.

Lisička je prav divja zver...

»Halo! Gasilci, na pomoč! V hiši je šakal. Ne morem v hišo, bojim se ga, pridite pomagat!« Tako je neka babica iz hrvaške Petrinje na pomoč klicala lokalne gasilce. Seveda so se pogumni fantje tako odzvali, pripravljeni, da se spopadejo z nevarno zverjo. Našli so jo v dnevni sobi. Le da ni šlo za šakala, pač pa za lisičko. Saj veste, kako gre tista naša – lisička je prav divja zver, pod skal’co ima svoj kvartir... No, hrvaška »zver« ga je imela pod posteljo v spalnici prestrašene gospe. Vse se je srečno končalo, lisičko so spustili v naravo, gasilci pa so si dali duška in se malo pošalili na družbenih omrežjih, kjer so fotografijo nevarne zveri tudi objavili.

Bedak, to pa res niso heci!

Eno je kakšna dobra potegavščina, drugo pa hec, ki to ni in bi lahko povzročil tragedijo neslutenih razsežnosti. S policije so nas obvestili, da je neznanec pri naselju Dolnje ležeče pri Divači na tire železniške proge postavil več ovir in sicer izruvan prometni znak, večji kamen in več kot pol metra dolg kos železniškega tira. K sreči je nekdo ovire na progi opazil in so jih še pravočasno odstranili. Si raje sploh ne predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če jih ne bi. Policisti nepridiprava še iščejo. Navijamo, da ga najdejo in mu navijejo ušesa.