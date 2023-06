»Sodišče je preučilo pritožbo, ki so jo vložili Gershkovichevi odvetniki zoper odločitev o podaljšanju njegovega pripora, in odločilo, da je treba prvotno odločitev pustiti nespremenjeno,« je izjavil sodnik.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je medtem potrdil, da so ZDA ponovno zaprosile za konzularni dostop do Gershkovicha. »O tem zdaj premišljujemo,« je še dodal.

Do odločitve sodišča sta bila kritična veleposlanica ZDA v Rusiji Lynne Tracy in tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby. Slednji je odločitev označil za nezaslišano, a hkrati priznal, da ga ni presenetila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Popolnoma smo pričakovali, da se bodo Rusi tako odzvali in ga poskušali zadržati v priporu,« je dejal in dodal, da si bodo še naprej prizadevali za boljši konzularni dostop do Gershkovicha in njegovo vrnitev domov.

31-letnega Gershkovicha, novinarja časnika Wall Street Journal, so v Rusiji priprli konec marca, ko je poročal iz Jekaterinburga. Ruska obveščevalna služba FSB ga je nato v začetku aprila obtožila vohunjenja v interesu ZDA. Novinar vse obtožbe odločno zanika in trdi, da je v Rusiji opravljal izključno novinarska dela. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 20 let zapora.