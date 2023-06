»Odprti smo za izvedbo novih volitev, ki pa bodo morale imeti zakonsko podlago. Mimo zakona jih ne bo mogoče doseči,« je dejal Kurti in kot možno rešitev navedel peticijo občanov za končanje mandatov novih županov, poroča srbski portal N1.

V ločenem pogovoru z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom je razkril dokumente, ki navajajo, da so bili na ozemlju Kosova ugrabljeni trije kosovski policisti in zahteval odziv mednarodne skupnosti. Prav tako je ponovil, da se policija na severu zgolj »odziva na nasilna dejanja skrajnežev«, in pozval k umiritvi razmer.

»Deeskalacija po mojem mnenju pomeni odstranitev nasilnih skrajnežev, kriminalnih in nezakonitih združb, čemur pa bi takoj sledilo zmanjšanje prisotnosti kosovske policije v občinskih poslopjih,« je še dodal.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po pogovoru z Borrellom in posebnim predstavnikom unije za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom poudaril, da razume njuno željo po umiritvi razmer na severu Kosova.

Kot je dejal, ne more zatrditi, ali je bil na srečanjih v Bruslju narejen korak naprej v smeri deeskalacije, zaveda pa se, da Bruselj dela vse, kar je v njegovi moči, da bi dosegli rešitev. Ob tem je dodal, da bo reševanje konflikta v veliki meri odvisno od tistih, "ki jim mir in stabilnost nista v interesu", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Prav tako se zaveda, da je Kosovo za večino članic EU neodvisna država. »Je njihov otrok. Nanj so pazili, ko je bil v zibelki, zdaj je malo navihan mladostnik, a ga vseeno pazijo. Naš položaj je zato zelo težak," je dejal in izpostavil, da je trenutno največji izziv za Srbijo dejstvo, da »Kurtijev režim nenehno poskuša bodisi izgnati bodisi aretirati Srbe«.

Na vprašanje, zakaj so v Bruslju potekali ločeni pogovori z Borrellom pa je dejal, da ne vidi razloga zakaj bi se moral pogovarjati z nekom, ki »provocira in povzroča konflikt zaradi svoje fanatične ideologije«. "Vedno pa sem pripravljen na pogovore z evropskimi predstavniki," je še dodal.

Razmere na severu Kosova so napete od izvolitve etničnih Albancev na aprilskih županskih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah - na severu Mitrovice, Leposaviću, Zubinem Potoku in Zvečanu. V teh občinah Srbi pripravljajo proteste, odkar so novoizvoljeni župani želeli konec maja prevzeti položaje v občinskih stavbah.

Do najhujšega incidenta je prišlo v Zvečanu konec maja, ko je bilo v nemirih ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Ob stopnjevanju napetosti na severu Kosova je več vplivnih politikov iz tujine pozvalo k izvedbi novih lokalnih volitev, ta poziv je danes ponovil tudi Borrell.