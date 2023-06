Za nove volitve na severu Kosova

Na kriznem sestanku vodje evropske diplomacije Josepa Borrella z voditeljema Kosova in Srbije so se po njegovih besedah strinjali, da so potrebne nove lokalne volitve na severu Kosova in umiritev razmer po zadnjih velikih napetostih. Borrell je sogovornikoma izrazil vrsto pričakovanj, o kakšnem dogovoru pa sprva ni bilo poročil.