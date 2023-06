V nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju je bil včerajšnji žreb parov za prvo in drugo slovensko ligo prvo dejanje v novo sezono 2023/24, ki se bo na prvoligaških igriščih začela čez mesec dni (22. in 23. julija), na drugoligaških pa teden dni kasneje. Žreb je odločil, da bo že v prvem krogu derbi med hudima tekmeca na igrišču in zunaj njega Koprom in Olimpijo na vroči Bonifiki. Potem ko je Koper ostal brez evropskih nastopov, kar je velik neuspeh kluba, bodo Ljubljančani že v tekmovalnem pogonu, saj bodo odigrali tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z Valmierio. Olimpija, ki jo je zapustilo šest igralcev, ki so jim potekle pogodbe (prvokategornika sta bila Crnomarković in Kvesić), bo danes odpotovala na priprave v Avstrijo. Koper je po neuspešni sezoni odpustil kar enajst igralcev, od novincev pa so najbolj znani obrazi Nardin Mulahusejnović, ki je že igral za Koper in bil v sezoni 2020/21 s 14 goli najboljši strelec lige, nato pa menjal klube (Mura, Sarajevo, Dinamo Mahačkala), vratar Jan Koprivec in 33-letni Nik Omladič, ki se nazadnje ni naigral v tretji nemški ligi.

Ker bo Ljudski vrti zaseden z olimpijskim festivalom evropske mladine, je Maribor prosil, da v prvem krogu gostuje, in žreb mu je namenil Radomlje, s katerimi je tudi lani začel sezono in doživel šokanten poraz v Ljudskem vrtu z 0:3. Maribor se hvali z zvenečimi okrepitvami, 35-letnim maroškim reprezentantom Halilom Soudanijem (blestel tudi v dresu Dinama Zagreb), Albancem Xhulianom Suko (posojen iz Metza), povratnikom Blažem Vrhovcem po neuspešnih epizodah na Cipru in Poljskem ter mladim levim bočnim branilcem Markom Strajnerjem (Domžale). Športnemu direktorju kluba Marku Šulerju še vedno ni uspelo prodati najboljšega strelca lige Žana Vipotnika, ker je za večino klubov odškodnina med tremi in štirimi milijoni evrov previsoka.

Rogaška, ki je novinka v ligi, bo zaradi prenove stadiona prvi dve tekmi odigrala v gosteh, in sicer bo v prvem krogu gostovala pri Bravu (okrepitev Šiškarjev je 30-letni Matej Poplatnik, ki je bil v dresu Ilirije s 24 goli tretjič v karieri najboljši strelec druge lige), v drugem pa pri Olimpiji. Aluminij, pri katerem sta v izložbenem oknu za prodajo najboljši igralec minule sezone v drugi ligi Nik Marinšek in mladi reprezentant Marko Brest, bo vrnitev v prvoligaško konkurenco začel z lokalnim derbijem proti ambicioznemu Celju, ki še ni veliko spreminjalo ekipe. Mura, pri kateri sta nova obraza Gašper Dobrovoljc (Radomlje) in Almin Kurtović (Bravo), bo na derbiju gostila Domžale.

Prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom bo v osmem krogu, 16. septembra (po reprezentančnem premoru) v Stožicah, drugi 2. decembra v Ljudskem vrtu, tretji 9. marca prihodnje leto v Stožicah in četrti v predzadnjem, 35. krogu v Ljudskem vrtu. Jesenski del prvenstva se bo končal 16. decembra z 20. krogom, spomladanski se bo začel 10. februarja, zadnji krog bo 18. maja prihodnje leto.

Pari prvega kroga, prva slovenska liga: Koper – Olimpija, Radomlje – Maribor, Aluminij – Celje, Mura – Domžale, Bravo – Rogaška; druga slovenska liga: Tabor Sežana – Triglav, Beltinci – Primorje, Tolmin – Fužinar, Grosuplje – Gorica, Bilje – Ilirija, Rudar Velenje – Slovenska Bistrica, Nafta – Krka in Dekani – Dravinja.