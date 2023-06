Janez Janša je že pred pol leta zvestim privržencem sporočil, da na naslednjem kongresu SDS ne bo kandidiral za predsednika stranke. (No, že tale stavek je tako duhovit, da se noben ChatGPT ne bi niti v sanjah spomnil česa podobnega, op. p.) V uredništvu rubrike n. n. smo desetkrat pogledali na koledar in ugotovili, da smo te dni, ko je vest pricurljala v javnost, konec junija in ne začetek aprila. Torej ne gre za prvoaprilsko potegavščino. Če torej sklepamo, da Janša ni lagal (mater, spet smo nedvomno prekosili duhovitost Chata, op. p.), potem imamo na voljo le še dve razlagi. Prva je, da bo naslednji kongres SDS septembra 2058, ko bo vodja opozicije praznoval častitljivih 100 let. In res ne bo več kandidiral za predsednika SDS. Druga možnost je pa ta, da lahko v naslednjih dneh pričakujemo množične proteste po vsej državi v podporo Janezu Janši, na katerih bo ljudstvo zahtevalo, da si premisli. In bo Janez klonil pod težo ljudstva in se žrtvoval.

P. S.: No, kako se vam je zdelo?