Letos so na Velenjski plaži obnovili pomole, razširili vodni park z novimi zanimivimi in adrenalinskimi elementi ter obogatili dodatno ponudbo. »Na novo kopalno sezono smo se ponovno dobro pripravili in poskrbeli za nekaj izboljšav. Obnovili smo pomole in razširili vodni park z novimi elementi. Med letošnjo poletno sezono bomo ponudbo obogatili tudi s pikniki in večeri kina. Nadaljevali bomo z družinskimi nedeljami. Dnevi za družine bodo razdeljeni na športne igre za otroke, ki bodo potekale 9. julija in 20. avgusta, ter na ustvarjalne delavnice za otroke, ki bodo 16. julija in 27. avgusta,« so še povedali na velenjski občini.

Prav tako bodo tudi letos zagotovili stalno prisotnost usposobljenih reševalcev iz vode in redno spremljali kakovost vode. »Prvi letošnji monitoring je pokazal, da voda Velenjskega jezera ustreza merilom za kopanje. Rezultate bomo ažurno objavljali na spletni strani naše občine in tudi na facebook profilu Velenjska plaža. Pri vzdrževanju plaže pa bomo seveda upoštevali tudi vsa higienska priporočila za naravna kopališča,« so še povedali na občini. Dodali so, da letos znova deluje tudi kamp z novo restavracijo, gostinska ponudba na plaži pa bo še večja s tovornjačkoma s hrano in atraktivnim barom okrepčevalnice Cuba. Ta petek pa s klubom vodnih športov pripravljajo kresno noč s kresom in tradicionalnim prižigom lučk na gladini Velenjskega jezera. »V sklopu dogodka, ki ima dobrodelno noto, bomo 5000 evrov namenili Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok.«