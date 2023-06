Razlog za takšno dogajanje na trgu so novice iz sveta tradicionalnih financ, le da so tokrat pozitivne. Najpomembnejša med njimi je najava, da je enota iShares, velikana za upravljanje premoženja BlackRock (BLK), v četrtek (15. junija) pri ameriški komisiji za vrednostne papirje vložila dokumentacijo za ustanovitev investicijskega sklada ETF za bitcoin, ki naj bi se imenoval iShares Bitcoin Trust. Sicer je bilo v preteklosti že kar nekaj neuspešnih poskusov ustanovitve sklada ETF za bitcoin, vendar ga nikoli ni predlagala tako pomembna institucija, kot je BlackRock. Gre za največjo družbo za upravljanje premoženja na svetu, z več kot desetimi bilijoni dolarjev sredstev pod upravljanjem. Izvršni direktor družbe, Larry Fink, je v preteklosti javno izpostavil naklonjenost tehnologiji DLT (distributed ledger technology – tehnologija razpršene glavne knjige), ki je podlaga za delovanje blockchaina. Po njegovem je naslednja razvojna stopnja finančnih trgov tokenizacija vrednostnih papirjev in avtomatizacija posredniških storitev. Torej rešitve, ki jih ponuja prav blockchain.

Sprožitev postopka za ustanovitev sklada ETF ni bila edina pozitivna vest. V prejšnjem tednu je začela delovati nova borza kriptovalut, imenovana EDX Markets. Gre za projekt, ki je bil v razvoju zadnjih devet mesecev in ima podporo nekaterih prominentnih investicijskih družb, kot so Fidelity, Charles Schwab in Citadel Securities. EDX Markets se od drugih borz s kriptovalutami razlikuje po tem, da ne hrani digitalnega premoženja strank. Kupovanje in prodajanje kriptovalut je podobno sklepanju poslov na newyorški borzi (NYSE) ali borzi Nasdaq (NASDAQ). Gre za dodatno integracijo trga kriptovalut v svet tradicionalnih financ v ZDA, kar je presenetljivo glede na nedavno držo komisije za vrednostne papirje.