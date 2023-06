Festival, ki ga prirejajo že več kot tri desetletja, po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine ponovno prinaša pester program. »Pripravili smo spet za vsakega nekaj,« je dejal v izjavi za medije ob današnjem srečanju s pokrovitelji in podporniki festivala. Poudaril je, da brez prispevka slednjih festivala ne bi bilo. »Letošnje leto je težko za Maribor in veseli smo, da je marsikdo prepoznal pomen tega festivala. Na ta način lahko mi lažje pomagamo nevladnim ustvarjalcem, ki so se znašli v zelo nezavidljivi situaciji. Praktično z vsemi v Mariboru sodelujemo in jih tako podpiramo,« je povedal.

Mestna občina Maribor prispeva za Festival Lent 200.000 evrov. Župan Saša Arsenovič je izpostavil, da občina prispeva tudi z urejanjem mesta. Prav s tem namenom se trenutno ureja Lent, nedavno pa se je zaključila obnova Vojašniškega trga in Sodnega stolpa. Žal mu je, da dela na Lentu še niso zaključena, a verjame, da bo festival lahko prihodnje leto spet potekal tam.

Edino festivalsko prizorišče, ki bo letos neposredno na Lentu, je Sodni stolp, kjer bodo med drugim nastopili Jure Ivanušič, Severa Gjurin in Robert Petan. V bližnjem avditoriju lutkovnega gledališča oziroma Minoritih bo oder za komedijo in jazz z zvezdniki, kot so Seun Kuti, Manu Katche, Fred Wesley, Dobet Gnahore in Božo Vrećo.

Na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja bodo med drugim nastopili Joker Out, Klemen Slakonja, Indexi z gosti, Vlado Kreslin, Rock Opera – Queen Symphony in Tržaški partizanski zbor Pinka Tomažiča. Tu bosta tudi koncert Piše se leto in folklorni festival Folkart, ki letos obeležuje 35 let in prinaša nastope skupin iz Zimbabveja, Indonezije, Kitajske, Srbije, Češke in Bolgarije.

Združen Jurčkov in Večerov oder bo prvič na Glavnem trgu, kjer bodo med drugim nastopili Avtomobili, Ana Pupedan, Janez Bončina, Tomaž Domicelj in Čedahuči. V Vetrinjskem dvoru bo že tradicionalno stand up in otroški program, v Dvorani Union klasična glasba, v Mestnem parku dogajanje za družine in na terasi Mariboxa Oder KMŠ za nove generacije slovenskih glasbenikov. Cikel Pozor! Muzika na cesti bo potekal na Grajskem trgu.

»Spet malo improviziramo, malo se selimo, žal letos z manj stvarmi na nabrežju Drave, a v upanju, da bo prihodnje leto bistveno drugače,« je dejal Rukavina. »Tudi to, da se pomikamo vedno bolj v mesto, da vse mesto živi, da živi park, da kljub gradbiščem funkcioniramo, je pomembno,« je dodal.

Festival tudi letos gosti vrsto programov nevladnih organizacij, kot so Živa dvorišča, StopTrik in DokuDoc. V njegovem okviru se odvija tudi festival uličnega gledališča Ana Desetnica.