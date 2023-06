#intervju Irena Svetek, pisateljica: Globoko spoštovanje do kriminalnega žanra

Irena Svetek je svojo pisateljsko pot začela leta 2004, ko je za roman Od blizu prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za prvenec ter nominacijo za kresnika. Leta 2013 se je lotila ustvarjanja kriminalnega romana z naslovom Rdeča kapica. Nato je roman za nekaj let odložila in ga izdala šele leta 2021. Psihološki kriminalni roman je nemudoma postal uspešnica, njen osrednji protagonist Mio Aurelli pa se je postavil ob bok vsem velikim detektivom, kriminalistom in tožilcem, ki prepletajo svetovne kriminalne romane. Le leto dni kasneje je izdala drugi del z naslovom Beli volk. Letos pa je izšel še tretji in sklepni del trilogije z naslovom Črni princ.