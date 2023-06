V skoraj tri leta trajajoči preiskavi so v BiH razbili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala predvsem s tihotapljenjem drog iz Južne Amerike na zahodni Balkan. Med 38 prijetimi je tudi osem javnih uslužbencev, so potrdili v evropskem policijskem uradu Europol, ki je priskočil na pomoč lokalnim oblastem. Še eno osebo so aretirali v Nemčiji in jo izročili BiH. V zaključnem delu operacije je policija zasegla več kot 300 kilogramov marihuane ter nepremičnine in gotovino v skupni vrednosti več kot šest milijonov evrov. Pripadnike združbe sumijo tudi sodelovanja v trgovini z orožjem, pranja denarja in korupcije.

Policija je združbi prvič stopila na prste leta 2021, ko je naletela na komunikacijo glavnih akterjev na aplikaciji sky. Dešifriranje sporočil je privedlo do razkritja nevarnih kriminalcev v regiji ter sprožilo plaz policijskih akcij in operacij. Sodeč po sporočilih je bila osnovna »zaposlitev« kriminalcev tihotapljenje drog iz Južne Amerike v Evropo, zalagali pa naj bi zlasti zahodni Balkan. »Osem pripadnikov združbe je bilo zaposlenih v javni upravi,« so sporočili iz Europola.

Zgodovinska operacija v Srbiji

Z analizo podatkov na aplikaciji sky so sredi maja razbili in z zaseženimi velikimi pošiljkami kokaina povezali največjo kriminalno narkozdružbo na Balkanu. Iz Kolumbije, Brazilije in Ekvadorja je v zadnjih letih v Evropo pretihotapila vsaj sedem ton kokaina. Srbski kriminalisti so operacijo označili za zgodovinsko, od mamilarskega kartela pa ni ostalo nič. Skupno je padlo kar 23 članov klana, znanih po nasilju in tudi vpletenosti v rope. Eden od aretiranih v Srbiji je nekdanji vodja zloglasne roparske tolpe Rožnati panterji. Po pisanju srbskih medijev je bil ta balkanski klan še mogočnejši od kavaškega in škaljarskega, lovke katerih so se zadnja leta razširile tudi po Sloveniji, njihovi člani pa so znani po brutalnem obračunavanju s konkurenco. Ravno spor med omenjenima klanoma je ustvaril prostor za tretjo združbo.

V obsežnih hišnih preiskavah so maja zasegli več milijonov evrov. Na eni od lokacij so v bunkerju v treh plastičnih sodih našli okoli 2,7 milijona evrov gotovine. Eden od osumljenih naj bi denar skrival v sodu za zelje. Preiskovalci so odkrili še za cel arzenal orožja, med drugim različne puške, pištole, bombo, več paketov plastičnega eksploziva, na stotine škatel različnih nabojev in še cel kup drugih stvari, tudi več lasulj in silikonskih mask. Po navedbah srbskih medijev so prijeti člani kartela živeli na veliki nogi, saj so se okrog vozili z audiji, BMW-ji in mercedesi, roke pa so jim krasile ure znamk Rolex in Breitling. Skupna vrednost zaseženih avtov in ur je presegla dva milijona evrov. V luksuznih hišah so si zgradili zasebne telovadnice in košarkarska igrišča.